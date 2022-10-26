美國業績一般 市場走勢反覆

上日亞太區證券市場表現不俗， 原因是投資者憧憬美國聯儲局將會放慢加息的步伐， 同時間美國長短債息回落，讓投資者有個喘息的機會。但今晨美股表現一般, 左上右落，原因跟 Microsoft 及 Alphabet 的業績相當一般有關。 待續......







亞太區證券市場



ASX 200



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ASX 200 周三取得些微的升幅，約 0.18%，收 6,810.90 點，盤中曾經觸及近六周以來的最高水平，主要原因是受惠於美股憧憬聯儲局將會放慢加息步伐所帶動。與此同時，資源礦務股、清潔能源相關股及黃金股分別造好。但另一邊廂，Medibank 恢復挂牌後大跌接近18%，原因是該公司發出警告，表示公司所有客戶的數據被駭客成功盜取，導致該公司估計損失達到 2,500 萬至 3,500 萬澳元不等。





上證



上證綜指周三高收 0.78%，收 2,999.50 點，深證綜指則回升了 1.68% 至 10,818 點。市場分析上證造好主要受到管理層試圖提振投資者對内地證券市場及債券市場的信心有關，因而大幅反彈；當然，外圍造好，順理成章國内證券市場的氣氛同時得到改善；但市場在黨代表大會閉幕後出現沉重的拋售壓力，加上武漢市爆發疫情，當地政府立即封鎖了一個關鍵地區，投資者為此保持審慎的態度。





恆指



港股周三明顯反彈，錄得1.00% 的升幅，收 15,317.67點，結束了5連跌的敗績。分析員指出港股受惠於美國聯儲局有望放緩加息的步伐，同時間中國人民銀行及外匯監管機構表示，會保持股市、債市及房地產市場的健康發展，並將人民幣穩定在一個合理的水平。恆指為此表現不俗，但其後傳來武漢爆發疫情，以及中國國家主席習近平的新領導班子可能引發主權風險的憂慮，而感到不安；為此緣故，恆指早段取得接近4%的升幅， 臨收市前拱手奉還， 最後僅僅保留了1% 的升幅。





日經



日經指數周三取得 0.67% 的升幅，收 27,431.84 點，東證指數則取得 0.58% 至 1,918 點，觸及約一個月以來的最高水平，原因是市場憧憬美聯儲有望放慢加息步伐。當然，日元疲弱也進一步提振了當地股市，因為投資者提升了以出口為主的日本企業利潤前景。





後市



待續……





