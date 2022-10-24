財預案公佈前 澳洲經濟是否很差？

要點 中國9月份社會消費品零售數字按年增長 2.5％。

中國前9個月社會消費品零售數字按年增長 0.7％。

中國前三季國民生產總值按年增長 3%。

中國海關公佈今年前三季出口較去年同期增長 9.9%。

中國今年前三季進口較去年同期增長5.2%。

中國今年前三季貿易順差增長 53.7%。





周一寰球證券市場走勢分化，上證及恆指在經濟數據參差的情況下，大幅下滑； 但澳洲ASX200及日經指數則跟隨美股上周五的走勢分別造好，歐美今晨隨著市場預期聯儲局將會放慢加息步伐，表現亢奮。待續......





亞太區證券市場表現



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ASX 200



澳洲 ASX 200 周一跟隨美股上周五收高，並在金礦股及資源礦務股的領漲下，全日取得 1.54% 的升幅，收 6,779.40 點，扭轉了上周的跌勢。此外，其他板塊一起造好，包括科技、醫療保健、能源、消費及金融股等。市場靜候今晚聯邦財政部長查默斯，公佈任内首份財政預算案。預料財長會陳述目前澳洲經濟面對的處境，並推出紓民解困的措施。





日經



日經指數周一表現一般， 來個高開低收的格局，收市時取得0.31%的升幅，升84點，收 26,974.90 點。日經走勢與澳洲 ASX 200 相似，雙雙緊隨美股的走勢。另一方面， 上周日元一度跌至1美元兌換152日元後回升，市場的解讀是政府出手干預外匯市場 ， 如今日元回升至145日元的水平， 市場密切注視日本政府的一舉一動。





上證



上證周一跌 1.79%，收 2,984.57點，上證一度跌了 2.02%。市場分析周一公佈的經濟數據基本顯示中國經濟有回穩的跡象，但市場對於中國維持嚴厲的抗疫政策存有戒心。 此外，雖説中國第三季國民生產總值按年升3.9%，勝過預期；但9月份中國對衆多主要貿易市場的出口數字明顯萎縮，顯示整體需求正在放緩。與此同時， 零售業數字增長疲弱， 投資者對中國經濟前景並不太過樂觀。





恆指



港股周一在地產及科技股的大幅調整下，出現了恐慌性抛售，大跌1,030.43點，跌幅6.36%， 收15,180.69點，市場分析投資者擔憂中國沒有任何跡象修改目前嚴厲的抗疫措施，預計短期內會進一步拖累經濟，市場信心欠奉。不過市場一直講的所謂「終極一跌」之後， 市場尋底遊戲是否大功告成，大家拭目以待。





後市



待續......





