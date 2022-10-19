市場上升動力減弱 走勢開始分化







週三， 市場走勢分化，美股今晨回落，原因是市场依然擔心加息及通脹的陰霾， 導致投資者表現得相當審慎，大有「得些好處需回首」的格局， 投資者不敢多留。





美國三大股指



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美股連升級兩日之後， 週三普遍回落，待續......





亞太區證券市場走勢分化



ASX200



ASX 200 週三在旅遊股及消費股的領漲下，取得0.31%的升幅，收 6,800 點，連升兩日。儘管如此，由於出於對通脹飆升、各地央行繼續加息以及憂慮經濟放緩的大前提下，投資者表現得相當審慎。週三，旅遊業表現優異，原因是世界旅遊業理事會發表報告稱，亞太地區的旅遊業有可能是第一個恢復至疫情前水平的行業，為此緣故， 澳航單日勁升2.2%， 帶旺ASX200。





上證



上證週三下跌 了1.19%，收 3,044.38 點；深證綜指亦跌 1.43% 至 11,027 點，回吐本週早前的漲幅，原因是中國國家統計局延遲發表最新的經濟數據，導致市場不安。與此同時，中國共產黨正舉行20次全國代表大會，主席習近平並沒有對拖累經濟的「動態清零」防疫措施作出任何的調整，市場感到失望。





恆指



恆指周三大挫 403點，跌幅 2.38%，收 16,511.28點，為四個交易日以來首個下跌的交易日。市場分析港股受到內外負面的因素影響，前後不是人。同日，特首李家超發表任內第一份施政報告，重點推出土地房屋及吸引人才等策略，但投資者似乎並沒有關注。





日經



日經指數週三取得 0.37% 的升幅，收 27,257.38 點，東證指數則取得 0.19%的升幅，收 1,905 點，連升兩日。日經主要受惠於美國的業績報告推動了美股上升的勢頭，加上日元貶值提振了以出口為主的日本工業利潤前景。不過話分兩頭，日元大幅貶值已經引起大藏相鈴木俊一的高度關注，他向外界發出警告，表示正密切監察外匯市場的走勢，言下之意是政府在必要時會出手干預市場。



