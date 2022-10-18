糧食供應緊張 威脅全球經濟復蘇動力

周二， 寰球證券市場普遍造好，市場情緒明顯改善，理由是美銀公佈業績，顯示並未因爲加息的緣故損害了盈利收益，投資者表示歡迎爭相吸納。此外，英國新財相侯俊偉徹底修改了前財相的減稅計劃，投資者重新吸納英鎊及英國的長債，暫時平服了市場近期的不安情緒。





美國三大股指



周二美股在公司業績的帶動下，表現相當正面，反映了儘管了美聯儲不斷加息，但仍然沒有對公司的盈利構成威脅，道指在今晨澳洲東部時間早上5時左右取得近600點的升幅，但目前升幅收窄，反映市場務實但仍然樂觀的一面。待續.....





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亞太區市場表現



ASX200



ASX 200 周二隨著美股造好，在科技股的領漲下勁升 了1.72%，收 6,779.20 點，收復前一個交易日的全部失地。





日經



日經指數周二取得 1.42% 的升幅，收 27,156.14 點。 日經的表現與美國公佈業績及英國新財相的新金融政策有關。此外，日本企業樂於期待日元貶值，可以提振以出口為主的日本企業利潤。不過，另一邊廂，日元快速下跌至 32 年新低，同時引發市場擔心日本央行會再次干預匯市。





上證



上證周二微跌 0.13%，收 3,080.96 點，但深證綜指則取得 0.23%的升幅，收 11,188 點，鞏固了近期的漲勢。上證的走勢明顯受到外圍的正面影響，但同時間反映了投資者審慎的一面，因爲從周二的走勢看，上證中段表現不俗，但臨收市前賣盤突然湧現，市場分析投資者正等待國家統計局公佈中國經濟數據，及人民銀行宣佈關於基準貸款利率的最新決定。而原定今天公佈多項經濟數據將會押後，原因是中國共產黨正舉行第 20 次全國代表大會。





恆指



恆指周二表現氣勢如虹，取得301.68點的進賬，升幅 1.82%，收 16,914.58 點，連升三日。 市場分析恆指受惠於英國新財相重整英國的金融政策，穩定了市場近期的不安。此外，有中國高官向外表示中國第三季經濟明顯反彈，就業增長穩步上揚，不過國家統計局推遲了原定周二發表的中國第三季國民生產總值數字及和 9 月份的經濟數據。另外，亦有消息指中國房地產開發商將債務重組的會議，推遲到全國代表大會結束後才正式上馬，理由是因為他們先觀望中央是否會出台一些穩定地產業的措施，然後再作商議。





後市





待續......





