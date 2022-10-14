Analysis

美國通脹仍然高企 市場輾轉下滑

上周，寰球證券市場主要受到美國聯儲局加息的部署以及周四公佈的通脹數字所帶動，美股大上大落，因為加息前景並無改變，宋慶勤分析市場的動態。

"Paper with interest rates, close-up"

Credit: Glowimages RF

要點
  • 美國9月份消費者物價指數升8.2%，高於市場預期的8.1%。
  • 美國9月份核心消費者物價指數按年升6.6%，高於市場預期的6.5%。
  • 美國9月份核心消費者物價指數按月升0.6%，高於市場預期的0.4%。
  • 美國9月份平均每週申領失業救濟金人數增加了 9,000份至 228,000份。
  • 中國9月份消費者物價指數報2.8%。
  • 中國9月份核心消費者物價指數升幅放緩至0.6。
  • 中國9月份生產者價格指數升幅報0.6%。
  • 密歇根大學公佈未來一年通脹預期數字由4.7點上升至5.1點。
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美股周五恢復跌勢。 Credit: Thomas Sung
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儘管全周個別證券市場錄得微微增幅， 但並無指標性作用。 Credit: Thomas Sung

美股週四逆轉，並在能源股與金融股的領漲下，帶動道指回升827.87點，升幅為2.83%。有趣的是周四公佈的美國9月核心消費者物價指數不跌反升，顯示通脹壓力並未減退，鞏固了美聯儲繼續激進加息的預期， 有分析家甚至預期美聯儲在11月的議息會議上可能加息100個基點。市場預測到了明年3月，聯邦基金利率將會上升至4.85厘的高峰。

問題是爲什麽通脹持續爆升，但股市卻表現神勇。 分析家試從兩方面解釋。第一， 市場已經充份準備好美國聯儲局將會加重息應對通脹的既定政策； 第二，出於技術的原因，早作好空頭部署的機構性投資者確證了通脹數字爆升後， 便開始回補空倉所致。換句話説， 美股周四的回升， 純粹是一個技術性的問題，並無指標性的作用，

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 到了周五，美國三大股指回復跌勢，市場並不感到意外，道指周五跌了 403 點，跌幅1.34%；標普 500 及納指數分別下跌了2.37% 及 3.08%；道指全周仍然錄得1.15%的升幅， 但標普500及納指則跌1.53%及3.10%。市場分析周五跌市的觸發點是密歇根大學發表報告，顯示美國未來一年的通脹預期由9月份的4.7點，上升至5.1點， 是7個月來的首次。市場的解讀是通脹仍未受控，加息將會源源不絕，經濟衰退的威脅日益嚴峻。為此緣故，對利率敏感的科技股周五領跌超過 2.5%。

債息
美國10年及2年期國債盈利收益率周五分別飆升了1.72%及1.06%，10年期國債盈利收益率更加飆升至4.022厘的新高，2年期債息暫報4.496厘，兩大債息相距擴大至47點子，反映了美國息口繼續上揚的壓力。

美元
美元指數爲此應聲上揚，今晨8時暫報113.3點子，升幅為 0.83%，全周錄得升幅為 0.48%。

期油
基於美元持續升值及債息不斷上揚，期油價格及黃金價格不斷受壓。

布蘭特及紐約期油在周五分別下滑了3.01%及4.00%，全周暫跌6.87%及8.3%，兩油暫報91.72及85.55美元一桶，市場關注美國加息步伐凌厲最終會導致經濟衰退。另外，中國堅持執行動態清零的防疫政策，多少嚇怕了投資者。

金價
黃金價格在預期加息日重的環境下繼續受壓，並跌回1,650美元的水平，今晨暫報1,650.20美元一安士，大跌26.8 美元，跌幅1.60%，全周累跌3.07%。投資者繼續撤出黃金市場。

亞太區市場表現
ASX200
ASX 200 指數周五跟隨美股大幅回升， 取得 1.75%升幅，收 6,758.0點，並收復了早前的跌幅，全周只跌4點， 跌幅0.05%。ASX200 周五在資源礦務股、能源股及銀行股的領漲下，取得佳績。

上證
上證綜指周五取得 1.84% 的升幅，收 3,071.99 點，其實，上證全周表現相對穩定，周五更加乘著外圍造好，全周取得1.57%的升幅。市場分析儘管内地疫情反彈，導致經濟活動放緩，但人民銀行誓言對實體經濟提供更強而有力的支持，市場亦分析剛剛公佈的通脹數字，增幅溫和，給與投資者一個入市的理由。

恆指
恆生指數周五回升198 點，升幅 1.21%，收 16,587.69，結束了7連跌的局面，但全周則跌1,152.36點，跌幅6.49%，領跌亞太區。市場分析恆指連日的成交量維持在1,000億元左右，未及平均的1,200億元成交量，顯示儘管恆指持續下滑，但資金仍然卻步，恆指是否已經到底，仍然有待觀察。

日經
日經指數周五跟隨美股取得報復性的升幅，單日升853.34點，升幅 3.25%，收 27,090.74 點，全周僅跌25.35點，幾乎收復了全周的失地。公司消息方面，優衣庫在 8 月錄得的企業盈利按年增長了創記錄的 8.4%，而Sony 與本田達成協議，將於 2025 年合資生產高端電動汽車，股價受到追捧。

後市
道指期貨周五回跌383點，跌幅1.27%，暫報29,708.00點；另外，澳洲 ASX 200 期指跌102點，跌幅 1.50%, 暫報 6,660.00點，顯示後市依然維持了熊市的格局，市場輾轉受壓， 繼續向下尋底。 情況是否如此， 大家拭目以待。

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Published 15 October 2022 at 10:16am, updated an hour ago at 11:15am
By Thomas Sung
Source: SBS