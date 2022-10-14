美國通脹仍然高企 市場輾轉下滑

要點 美國9月份消費者物價指數升8.2%，高於市場預期的8.1%。

美國9月份核心消費者物價指數按年升6.6%，高於市場預期的6.5%。

美國9月份核心消費者物價指數按月升0.6%，高於市場預期的0.4%。

美國9月份平均每週申領失業救濟金人數增加了 9,000份至 228,000份。

中國9月份消費者物價指數報2.8%。

中國9月份核心消費者物價指數升幅放緩至0.6。

中國9月份生產者價格指數升幅報0.6%。

密歇根大學公佈未來一年通脹預期數字由4.7點上升至5.1點。

美股周五恢復跌勢。 Credit: Thomas Sung 儘管全周個別證券市場錄得微微增幅， 但並無指標性作用。 Credit: Thomas Sung



美股週四逆轉，並在能源股與金融股的領漲下，帶動道指回升827.87點，升幅為2.83%。有趣的是周四公佈的美國9月核心消費者物價指數不跌反升，顯示通脹壓力並未減退，鞏固了美聯儲繼續激進加息的預期， 有分析家甚至預期美聯儲在11月的議息會議上可能加息100個基點。市場預測到了明年3月，聯邦基金利率將會上升至4.85厘的高峰。





問題是爲什麽通脹持續爆升，但股市卻表現神勇。 分析家試從兩方面解釋。第一， 市場已經充份準備好美國聯儲局將會加重息應對通脹的既定政策； 第二，出於技術的原因，早作好空頭部署的機構性投資者確證了通脹數字爆升後， 便開始回補空倉所致。換句話説， 美股周四的回升， 純粹是一個技術性的問題，並無指標性的作用，





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到了周五，美國三大股指回復跌勢，市場並不感到意外，道指周五跌了 403 點，跌幅1.34%；標普 500 及納指數分別下跌了2.37% 及 3.08%；道指全周仍然錄得1.15%的升幅， 但標普500及納指則跌1.53%及3.10%。市場分析周五跌市的觸發點是密歇根大學發表報告，顯示美國未來一年的通脹預期由9月份的4.7點，上升至5.1點， 是7個月來的首次。市場的解讀是通脹仍未受控，加息將會源源不絕，經濟衰退的威脅日益嚴峻。為此緣故，對利率敏感的科技股周五領跌超過 2.5%。





債息



美國10年及2年期國債盈利收益率周五分別飆升了1.72%及1.06%，10年期國債盈利收益率更加飆升至4.022厘的新高，2年期債息暫報4.496厘，兩大債息相距擴大至47點子，反映了美國息口繼續上揚的壓力。





美元



美元指數爲此應聲上揚，今晨8時暫報113.3點子，升幅為 0.83%，全周錄得升幅為 0.48%。





期油



基於美元持續升值及債息不斷上揚，期油價格及黃金價格不斷受壓。





布蘭特及紐約期油在周五分別下滑了3.01%及4.00%，全周暫跌6.87%及8.3%，兩油暫報91.72及85.55美元一桶，市場關注美國加息步伐凌厲最終會導致經濟衰退。另外，中國堅持執行動態清零的防疫政策，多少嚇怕了投資者。





金價



黃金價格在預期加息日重的環境下繼續受壓，並跌回1,650美元的水平，今晨暫報1,650.20美元一安士，大跌26.8 美元，跌幅1.60%，全周累跌3.07%。投資者繼續撤出黃金市場。





亞太區市場表現



ASX200



ASX 200 指數周五跟隨美股大幅回升， 取得 1.75%升幅，收 6,758.0點，並收復了早前的跌幅，全周只跌4點， 跌幅0.05%。ASX200 周五在資源礦務股、能源股及銀行股的領漲下，取得佳績。





上證



上證綜指周五取得 1.84% 的升幅，收 3,071.99 點，其實，上證全周表現相對穩定，周五更加乘著外圍造好，全周取得1.57%的升幅。市場分析儘管内地疫情反彈，導致經濟活動放緩，但人民銀行誓言對實體經濟提供更強而有力的支持，市場亦分析剛剛公佈的通脹數字，增幅溫和，給與投資者一個入市的理由。





恆指



恆生指數周五回升198 點，升幅 1.21%，收 16,587.69，結束了7連跌的局面，但全周則跌1,152.36點，跌幅6.49%，領跌亞太區。市場分析恆指連日的成交量維持在1,000億元左右，未及平均的1,200億元成交量，顯示儘管恆指持續下滑，但資金仍然卻步，恆指是否已經到底，仍然有待觀察。





日經



日經指數周五跟隨美股取得報復性的升幅，單日升853.34點，升幅 3.25%，收 27,090.74 點，全周僅跌25.35點，幾乎收復了全周的失地。公司消息方面，優衣庫在 8 月錄得的企業盈利按年增長了創記錄的 8.4%，而Sony 與本田達成協議，將於 2025 年合資生產高端電動汽車，股價受到追捧。





後市



道指期貨周五回跌383點，跌幅1.27%，暫報29,708.00點；另外，澳洲 ASX 200 期指跌102點，跌幅 1.50%, 暫報 6,660.00點，顯示後市依然維持了熊市的格局，市場輾轉受壓， 繼續向下尋底。 情況是否如此， 大家拭目以待。



