聯儲局會議紀要出爐 市場好淡爭持

要點 美聯儲公佈9月份議息會議紀要。

美國9月份生產者價格指數按年升 8.5%，高於預期的 8.4%。







上日，市場主要受到遠近兩大因素的影響，基本並無亮點。所謂遠因者首推俄烏戰爭越演越烈，加上各國貨幣政策不斷收緊，由成本帶動的通脹憂慮揮之不去等，市場難以造好； 近因者即首指國際貨幣基金組織進一步下調明年去全球經濟增長展望由2.9%升幅至2.7%； 其次市場等待聯儲局公佈 9月份的議息會議紀要之際，表現審慎，如今會議紀要已經出爐，内容並無新意，聯儲局官員繼續倡議加重息對付通脹，而道指表現則相當審慎。





待續......





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亞太區證券市場表現



ASX200



ASX 200 指數周三表現反覆，利好利淡消息互相拉扯，最後平收，升2.5點，升幅 0.04%，收 6,648 點，結束三連跌的局面。ASX 200得以力保不失，主要歸功於金融股表現出衆，抵消了大商品價格下跌，導致資源礦務股相繼下滑的局面。當然，有消息傳出英倫銀行會延長買債時間表，目的是拖低10年債息，對市場起著穩定軍心的作用。





上證



上證周三意外回升，讓市場皆大歡喜，全日上證在低位徘徊，直至午後買盤湧現，推高上證，最後高收45.71點，升幅1.53%，收 3,025.51 點，周三上證回升主要由芯片股帶動，原因是美國向兩間韓國公司發出臨時豁免許可證，讓他們可以向中國出售芯片，爲期一年。爲此上證跑贏大市，不過後市難料，因爲内地疫情再次反彈，中國經濟前景黯淡，加上海外貨幣政策大幅收緊，全球經濟衰退風險越來越大，上證難以獨善其身。





恆指



恆指全日低開低走，午後緊隨上證回升，可惜只屬曇花一現，最終難逃5連跌的格局，跌至11年來的新低，全日跌 131.33 點，跌幅 0.78 %，收16,701.03點。 恆指夾雜在内地及海外市場之間，所有負面消息一律照單全收，爲此表現低迷，尋底遊戲無可避免地繼續下去。





日經



日經指數周三止跌回升，但升幅有限，全日取得 0.06% 的升幅，收 26,416.07點，日經繼續受到外圍市場的影響，加上國際貨幣基金組織下調了明年全球經濟展望，讓投資者感覺 2023 年將陷入全球經濟衰退，硬著陸的局面似乎在所難免。另外，日元兌換美元跌至 146 上方，為 24 年的新低，市場高度關注這個情況，因爲長此下去，必定會引來日本央行再次出手干預市場，也對日本經濟帶來輸入通脹的風險。





後市



待續......







