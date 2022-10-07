美國非農就業數字靚 道指應聲下滑630點

要點 美國9月份非農就業數字增加了263,000個職位，升幅勝過預期。

美國9月份失業率從8月份的 3.7％下降至 3.5％。

美元指數回升至112點的上方。

美國10年期債息飆升至接近3.9厘的高位。

期油價格繼續飆升，紐約期油全周錄得25%的升幅。

美國非農就業數字靚， 美股應聲下滑。 Credit: Thomas Sung 全周各大股指還記錄得多少累積升幅，但對後市並無啓示的作用。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



周五美國三大股指大幅下滑，道指大跌630點，跌幅2.11％，標普500跌幅報2.8％，納指跌幅最多達到3.8％。美股下滑主要的原因是美國9月份非農就業數字增加了263,000個職位，儘管這個數字與8月份的315,000增幅為低，但卻高於預期的250,000份。市場分析聯儲局維持加重息的既定貨幣政策方針將會不變，市場預計聯儲局有9成以上的機會在下月的議息會議上繼續加息75個基點，將聯邦基金利率推升至4厘的水平，兼且同一加息的力度將會持續，直至通脹率回落至2至3的水平，目前美國的通脹率維持在8.3%的水平，換句話説，市場不知道哪一個才是中性的利率水平。





債息



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非農就業數字升幅勝預期反映在美國10年期國債盈利收益率繼續向上攀升至3.8厘的上方，今晨8時報3.888厘，升幅有1.67%，全周則取得1.54%的升幅；2年期國債盈利收益率則報4.312厘，升幅1.46%，全周升1.77%。兩大收益率相差擴大至43基點，既顯示市場預期利率會繼續飆升，同時也反映市場憂慮美國聯儲局打壓通脹的政策，會導致經濟出現衰退的局面。





美元指數



美元指數今晨8時暫報112.75點，既反映了息口飆升的預期，也反映了投資者轉投美元套息的投資部署。





期油



布蘭特及紐約期油本周表現强勁，尤其是紐約期油全周升幅飆升了25%，布蘭特期油也取得11.95%的升幅。今晨8時，布蘭特及紐約期油暫報98.49及93.30美元一桶。支持油價上升的最主要原因是石油出口國家同意每天減產200萬桶，預計布蘭特期油年底前回升至104美元一桶，到2023年預計回升至接近110美元一桶。





金價



黃金價格在美元指數及美國長短債息飆升的背景下明顯受壓。今晨8時暫報1,702.50美元一安士，錄得跌幅1.06％，但全周仍然記錄得 2.04％的升幅。





亞太區證券市場



ASX200



ASX 200 指數周五受到美股周四差勁的表現所拖累，下跌了 0.80%，收 6,762.80 點，結束了連續三天的升市，但全周仍然記錄得 4.45% 的升幅，為兩年來最佳的單周表現，原因是早前跟隨美股的反彈，加上儲備銀行加息幅度較市場預期為少，市場一度表現亢奮。 然而周五氣氛轉差，並在資源礦務股的領跌下，低收54點。話雖如此，能源股卻受投資者的追捧，原因是石油出口國家敲定每日減產200萬桶的決定，來穩定油價。





恆指



港股周五緊隨美股的走勢，全日表現低開低走，錄得跌幅1.51%，收 17,740.05 點，但全周仍然記錄得3%的升幅。 市場分析，恆指周五的表現受到美股連跌兩日的影響，加上多位聯儲局理事繼續發出鷹派的加息言論， 以及美國長債回升接近5%等，市場顯得相當動蕩。另外， 周五傳出美國會將更多中國公司列入黑名單，有關消息令到市場不安。到了周六，再傳美國將會立法禁止中資公司購買美國生產的芯片，也禁止外國使用美國配件的公司將芯片賣給中國， 預計這個消息會反映在下周的港股及上證指數上。此外，在美元走強的情況下，中國的外匯儲備在 9 月份跌至 5年半以來的最低水平，報3.029萬億美元，較8月份的外匯儲備減少了259億美元。





日經



日經指數周五跌 0.71%， 收 27,116 點，結束了連升四日的記錄，但全周則取得4.54%的升幅， 結束了連跌三周的記錄，日經周五的跌市與其緊貼美股的走勢不無關係。





後市



上周美股在狂跌之後回暖，讓市場取得一個喘息的機會。但熊市當前，加上最新的非農就業數字進一步鞏固了聯儲局銳意加重息打壓通脹的決心，市場預計在下月聯儲局舉行議息會議前，股市難有好的表現，情況是否如此，大家拭目以待。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







