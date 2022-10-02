美國加息步伐急 會拖累全球經濟？

要點 美國道指、標普500及納指全周分別跌 2.91%、2.58% 及5.68%。

整個9月道指累跌8.4%、標普500跌8.7%、納指跌 12%。

澳洲ASX 200 指數全周跌1.52%，整個九月累積跌幅報7.14%。

上證綜指全周跌2.07%，整個9月累積跌幅報5.17%。

恆指全周跌幅報3.96%，整個9月累積跌幅報13.23%。

日經指數全周跌幅報4.48%，整個9月累積跌幅報7.47%。

美國加息力度猛， 全球經濟受損。 Credit: Thomas Sung

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







