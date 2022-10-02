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美國加息步伐急 會拖累全球經濟？

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美國不斷加息對細節經濟有什麽影響？ （AAP/ JUSTIN LANE) Source: EPA / JUSTIN LANE/EPA

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Published 3 October 2022 at 7:02am, updated an hour ago at 7:11am
By Thomas Sung
Source: SBS

上星期，全球股市相當動蕩，美國聯儲局理事布雷納德坦言美國加息步伐會對寰球經濟帶來負面影響？究竟他所言何物？英倫銀行被指倒行逆施，不加息反買債，市場的反應如何？澳洲儲備銀行本周將會舉行議息會議，市場有什麽憧憬？ 宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寶明博士解答以上的問題。

Published 3 October 2022 at 7:02am, updated an hour ago at 7:11am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 美國道指、標普500及納指全周分別跌 2.91%、2.58% 及5.68%。
  • 整個9月道指累跌8.4%、標普500跌8.7%、納指跌 12%。
  • 澳洲ASX 200 指數全周跌1.52%，整個九月累積跌幅報7.14%。
  • 上證綜指全周跌2.07%，整個9月累積跌幅報5.17%。
  • 恆指全周跌幅報3.96%，整個9月累積跌幅報13.23%。
  • 日經指數全周跌幅報4.48%，整個9月累積跌幅報7.47%。
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美國加息力度猛， 全球經濟受損。 Credit: Thomas Sung
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