股市進入熊市 資金去了哪裏？

要點 中國頭8個月規模以上工業企業實現利潤總額按年下跌2.1%。

中國頭8個月規模以上工業企業實現營業收入按年增長8.4%。

中國頭8個月營業收入按年下降0.67個百分點。

8月份美國ISM製造業新訂單增幅報55.1點。

8月份美國樓房銷售數字回升29%，按年跌0.1%。

8月份美國核心生產機械訂單增長1.3%。

8月份美國核心生產機械出貨量增長 0.3%。

美國9月份消費者信心指數升至108點。

熊市展現，美股繼續向下尋底。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



一如所料，全球證券市場進入熊市，美股周二在震盪中下行，道指再跌 125 點，跌幅0.43%、標普500跌 0.21%、納指則微漲 0.25%。周二，芝加哥聯儲局主席埃文斯以及聖路易斯聯儲局主席布拉德分別在公開場合提出更多加息的理據，譬如8月份美國ISM製造業新訂單增幅勝過預期，報55.1點，比上月高出1.3%；另外，上月樓房銷售數字意外反彈了29% 等，市場認爲連串數字堅定了聯儲局銳意再加重息打壓通脹的決心。





債息



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隨著美國官方利率不斷飆升，美國 10 年期國債盈利收益率攀升至接近4厘，今晨報3.972厘；2年期國債盈利收益率報4.301厘。





美匯指數



美元指數持續上升，今晨暫報114.2點子，升幅0.09%，主要原因是全球經濟前景高度不明朗，投資者爭相避險，繼續購入美元。與此同時，美元兌換歐元及日元保持在數十年來的高位，而英鎊則徘徊在歷史的新低附近。





期油



至於期油方面，布蘭特及紐約期油價格今晨分別取得2.61%及2.37%的升幅，暫報86.25美元及78.53美元一桶，期油回升與石油出口國家發出呼聲要求在全球經濟不明朗的形勢下穩定油價有關；加上歐洲北溪一號及二號油管受到破壞，對原油供應構成威脅，德國首當其衝。





黃金



周二黃金價格攀升回 1,630 美元一安士的水平之上，今晨暫報1,635.70美元一安士，升2.30美元，升幅0.14%。黃金價格回升原因與金價被推得太低之故。





亞洲市場方面



ASX200



ASX 200 指數周二擺脫美股的跌勢，取得0.41% 的升幅，收 6,496.20點，從三個月低位稍微回升。分析員指出市場並非受到什麽利好消息帶動，只不過是市場急跌之後，投資者趁低吸納早前跌幅較大的優質版塊，包括資源礦務股及能源股等。





上證



上證周二取得42.72點的進賬，升幅1.40%，收3,093.94點；深證綜指表現更佳，周二取得1.90% 的升幅，收11,170.99點，從四個月的低位回升，原因是市場大跌後暫時喘定，不過利率飆升和對經濟衰退的擔憂多少抑制了市場的投資情緒。經濟消息方面，世銀下調中國今年全年的經濟增長展望，預測只有2.8%的增幅；另外，投資者正消化最新的經濟數字，今年頭8個月中國規模以上工業企業實現利潤總額按年下跌2.1%，數字強差人意。





恆指



港股方面，早盤曾經急跌 184 點，跌幅多達 1% 以上，但午後買盤湧現，臨收市前一小時表現反覆，但最終拗腰反彈，微升5.17點, 升幅0.03%，收17,860.31點，結束了港股5連跌的局面。其實，港股繼續受到海内外的經濟消息影響， 一來是美股延續上周的跌勢；二來是中國公佈的8月份企業利潤增長數字下滑，顯示内地經濟受到疫情的影響，破壞了增長的動力。





日經



日經周二全日表現不俗 ，取得0.53% 的升幅，收 26,571.87 點。日經在急跌之後企穩，全面回升。市場的焦點放在上周四日本央行行長黑田東彥曾經發出警告，表示全球經濟環境充滿挑戰，日本經濟下行風險上升，但日本央行將會維持超寬鬆貨幣政策支持經濟。





後市



今晨美國道指期貨市場報29,204.00點，再跌 139 點，跌幅 0.47%；另外，澳洲ASX 200 期貨市場報 6,464.00點，跌 42點，跌幅 0.64%; 一般預料市場會繼續尋底下去。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







