恐懼聯儲局不斷加息 市場不斷受壓

要點 美國 8 月份核心消費者物價指數按月升 0.6%，報8.3%。

美國8月份個人消費支出指數按月升0.6%，按年升4.9%。

中國 9月份製造業採購經理指數回升了0.7%，至 50.1點， 升幅1.41%。

中國 9月份非製造業商務活動指數報 50.6點，低於 8 月份的 52.6點。

日本 8 月份工業生產指數按月增長了 2.7%，至99.5點。

日本 8 月份零售數據報1.4點，較7月的 0.8點，增長達到 75%。

周五市場續跌， 毫無表現。 Credit: Thomas Sung 全周市場頗爲動蕩， 並無亮點。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



美股全周表現相當動蕩，周五道指再跌超過 500 點，周四及周五兩日累跌958點，市場氣氛低迷。另外標普 500及納指雙雙下挫 1.5%，全周三大股指分別下跌了 2.91%、2.58%及5.68%。 納指領跌全球反映了投資者速速撤離融資成本高的增長型股份。單單九月，道指累跌了8.4%、標普500跌8.7%、納指跌幅最大，接近 12%。





周五美國商業部門公佈了8月份核心個人消費支出指數，升幅遠高於預期，表明美國經濟動力並沒有因爲加息行動而出現放緩的跡象，導致投資者擔心通脹可能比預期更難處理。





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美國債息



美國 10 年期國債盈利收益率徘徊在3.7厘及4厘之間上上落落，今晨7時報3.829厘，升幅2.19%，全周升3.85%；2年期國債盈利收益率報4.237厘，升幅2.47%，全周跌0.08%；話雖如此，兩大債息相差39點子，顯示市場對於美國步入經濟衰退的憂慮揮之不去。同一時間，利率市場預測最終美國聯邦基金利率將會拉升至 4.6厘的水平，較前預期的4.25厘還要高。另外，市場現時預測聯儲局到2025年才會降息，較前預期的 2024 年推遲了一年。





美元指數



周五，美元指數回落至112.17點子，原因是美聯儲理事布雷納德出席公開場合時表示美國利率急升，可能會對全球市場帶來負面影響後，美元指數應聲下滑，跌了0.08%，全周跌0.75%，為一周以來最低的水平。儘管如此，美元連升四個月，美元全面走強，對環球經濟復蘇的動力毫無幫助。





期油



布蘭特及紐約期油全周走勢反覆，並無方向可言，周五布蘭特期油報87.97美元一桶，跌0.59%，全周取得1.40%的升幅； 紐約期油周五報74.63美元一桶，跌2.09%，全周跌1.70%。 投資者繼續受到利好及利淡的因素互相拉扯。利淡的因素莫過於市場對加息可能導致經濟衰退的憂慮揮之不去，加上美元高企，對油價並無支持； 利好的消息則指原油供應的不確定性持續困擾市場；另外，石油出口國家組織亦頻頻出口述，聲言要減產來支持油價等； 爲此緣故，油價便在這些消息的左右下，上上落落。





黃金價格



黃金價格連日穩定在每安士 1,660 美元附近，周五暫報1,668.30美元一安士，跌0.02%，全周取得1.00%的升幅。 話雖如此，黃金價格連跌六個月，主要原因是受到美元走強及美國國債盈利收益率上升的拖累。





亞太區證券市場



ASX200



澳洲ASX 200 指數周五下跌 1.23%，收 6,474 點，全周跌1.52%， 為三個月來的最低水平， 整個九月累積跌幅報7.14%。ASX200 周五普遍受到美股周四差勁的表現影響， 投資者情緒波動。





上證



上證綜指周五跌 0.55%，收 3,024.39 點，全周跌2.07%，整個9月跌幅報5.17%。周五投資者小心翼翼，因爲一周的國慶假期在即，加上全球宏觀經濟吹起逆風，而國内的經濟增長步伐亦惹人擔憂。 周五有多個經濟數據出爐，顯示中國 9 月份的工廠活動持續在榮枯綫之間上上落落，而服務性行業增長出現放緩，顯示當地經濟受到封城的措施及持續低迷的樓市影響。消息方面， 有報導稱中國正試圖應對不斷惡化的房地產危機，中國人民銀行更在周四發聲表示，地方政府可能會放寬一些城市的首置業按揭借貸利率。與此同時，總理李克強本周曾經表示過中國經濟在第三季已經漸漸企穩，這番言論基本上對市場起著穩定軍心的作用。





恆指



恆指周五表現相當反覆，最終取得 57 點進賬，升幅 0.33%，但全周則跌710.44點， 跌幅3.96%，整個9月更錄得13.23%的跌幅，原因是恆指受到外圍央行打擊通脹的政策以及中國應對疫情的封城措施等影響。





日經



日經指數周五跌 1.83% ， 收 25,937.21 點，跌至三個月來的最低水平，日經的跌市主要受到美股隔夜收市的影響，幾乎所有板塊齊齊下滑。 不過話雖如此，剛剛公佈的日本經濟數據基本勝過預期。





後市



美國道指期貨市場周五報 28,801.00點，跌484 點，跌幅1.65% ；另外澳洲 ASX 200 期貨市場暫報 6,471.00點，升 5 點，升幅 0.07%， 顯示後市難以看好。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







