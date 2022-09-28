熊市剛剛起步 市場開始尋底?

要點 市場恐懼美國聯儲局無休止繼續加息下去。

港股暴跌3.4%，上證及日經平均跌幅報1.5%，ASX跌0.53%.





今晨美國三大股指强力反彈， 原因是美國長短債息高位回落，導致利息敏感股取得一個暫時喘息的機會，但基本因素並沒有改變， 市場尋底的格局料會延續下去。





待續......





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亞太區證券市場



ASX 200



ASX 200 周三走勢反覆，來個先升後回的格局，全日跌 0.53% 至 6,462 點，收於三個多月以來的最低水平。市場主要跟隨美股的走勢，並對剛剛出爐的利好美國經濟數據顯得份外在意，因爲聯儲局正要全力打壓通脹，況且絕不手軟。 故此在科技及金融股領跌下，市場氣氛低迷。





上證



上證周三跟隨大市輾轉下滑1.58%，收 3,045.07點，深證綜指跌幅更多，達2.46%，回吐了前一個交易日的漲幅，原因是對全球利率上升及潛在的寰球經濟衰退憂慮，揮之不去。此外，世銀早前將中國今年的經濟增長預測從先前的 4.3% 下調至 2.8%，原因是内地嚴格的防疫措施對經濟做成干擾，加上房地產行業出現結構性的風險，拖累經濟增長。 周二，儘管投資者密密吸納消費和旅遊股，但未能扭轉市場的跌勢。





港股



港股周三暴跌超過600點，跌幅 3.41%，收 17,250.88 點，為 13 年來的新低，原因不外乎外圍利率飆升以及全球經濟衰退的憂慮所致。另外，由於香港的樓房按揭成本上升及經濟前景黯淡，金融中心的地產價格在 2022 年頭 8 個月錄得跌幅 6.5%，預計全年下跌 10%。與此同時，美元指數高漲，在岸人民幣兌美元匯率觸及 2008 年以來的最低水平，離岸人民幣則觸及歷史最低水平，市場氣氛低迷。





日經



日經指數周三大跌1.5%，收 26,173.98 點；東證指數則跌 0.95% 至 1,855 點，觸及近三個月來的新低，日經主要跟隨美股的走勢。此外，日元貶值，外國投資者對此相當有戒心。





後市待續 ……





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