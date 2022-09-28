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熊市剛剛起步 市場開始尋底?

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Financial Markets Wall Street

熊市殺到， 市場不敢掉以輕心。 (AP Photo/Seth Wenig) Source: AP / Seth Wenig/AP

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Published 29 September 2022 at 6:00am, updated 22 minutes ago at 6:42am
By Thomas Sung
Source: SBS

9月28日周三，寰球證券市場進入熊市，表現差勁，氣氛低迷。具體的情況如何？市場恐懼什麽？宋慶勤邀請獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新分析投資者目前的心理狀況及市場的走勢。

Published 29 September 2022 at 6:00am, updated 22 minutes ago at 6:42am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 市場恐懼美國聯儲局無休止繼續加息下去。
  • 港股暴跌3.4%，上證及日經平均跌幅報1.5%，ASX跌0.53%.

今晨美國三大股指强力反彈， 原因是美國長短債息高位回落，導致利息敏感股取得一個暫時喘息的機會，但基本因素並沒有改變， 市場尋底的格局料會延續下去。

待續......

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亞太區證券市場
ASX 200
ASX 200 周三走勢反覆，來個先升後回的格局，全日跌 0.53% 至 6,462 點，收於三個多月以來的最低水平。市場主要跟隨美股的走勢，並對剛剛出爐的利好美國經濟數據顯得份外在意，因爲聯儲局正要全力打壓通脹，況且絕不手軟。 故此在科技及金融股領跌下，市場氣氛低迷。 

上證
上證周三跟隨大市輾轉下滑1.58%，收 3,045.07點，深證綜指跌幅更多，達2.46%，回吐了前一個交易日的漲幅，原因是對全球利率上升及潛在的寰球經濟衰退憂慮，揮之不去。此外，世銀早前將中國今年的經濟增長預測從先前的 4.3% 下調至 2.8%，原因是内地嚴格的防疫措施對經濟做成干擾，加上房地產行業出現結構性的風險，拖累經濟增長。 周二，儘管投資者密密吸納消費和旅遊股，但未能扭轉市場的跌勢。

港股
港股周三暴跌超過600點，跌幅 3.41%，收 17,250.88 點，為 13 年來的新低，原因不外乎外圍利率飆升以及全球經濟衰退的憂慮所致。另外，由於香港的樓房按揭成本上升及經濟前景黯淡，金融中心的地產價格在 2022 年頭 8 個月錄得跌幅 6.5%，預計全年下跌 10%。與此同時，美元指數高漲，在岸人民幣兌美元匯率觸及 2008 年以來的最低水平，離岸人民幣則觸及歷史最低水平，市場氣氛低迷。

日經
日經指數周三大跌1.5%，收 26,173.98 點；東證指數則跌 0.95% 至 1,855 點，觸及近三個月來的新低，日經主要跟隨美股的走勢。此外，日元貶值，外國投資者對此相當有戒心。

後市待續……

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