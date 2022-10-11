各地邊境重開 旅遊股時來運到？

上日，寰球證券市場跌多升少， 主要的原因是仍然受困於加息的陰霾，各國政府嚴陣以待，面對可能出現的硬著路局面；加上俄烏戰爭有進一步惡化的趨勢，市場氣氛受壓；另一方面，美國即將公佈聯儲局上月的議息會議紀要，以及9月份的通脹數字，投資者不敢久留，且戰且退。待續......





亞太區證券市場消息



ASX 200



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ASX 200 指數周二在能源股及科技股的領跌下，連跌3個交易日，收 6,645 點，跌幅0.34%。能源股主要受到外圍油價從最近高位回落所影響；此外，科技股、金融股、消費股及黃金股等也齊齊下跌，唯獨清潔能源相關股跑贏大市。





上證



上證綜指周二在跌當盪中企穩，升了5.65點，升幅 0.19%，收 2,979.79點，投資者飲得杯落，原因是周二上證受到兩個負面消息的影響； 第一，美國禁止芯片出口中國的行動升級，導致芯片行業股價下滑；第二，國內疫情反覆，上海部份城市再度封城，導致消費股受壓，故此儘管周二上證微微收高，但投資氣氛相當審慎。





恆指



恆指周二面對的投資環境與上證並無兩樣，恆指再跌 384.3 點， 跌幅 2.23%，收 16,832.36，為 11 年來的新低。





日經



日經周二大跌714.86點，跌幅2.64%，收 26,401.25 點， 日經的表現主要跟隨外圍市場的走勢，並在科技股的領跌下，出現了普跌的現象，唯一表現較佳的首推旅遊相關股，因爲日本於周二重新恢復對數十個國家的免簽證及免落地檢疫安排，旅遊股表現亢奮。





待續.....









