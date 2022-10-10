多方負面消息充斥市場 股市表現低迷

要點 中國9月份財新服務業採購經理人指數 (PMI) 從 55.0 跌至 49.3。

中國9月份財新網綜合採購經理人指數（PMI）從53降至48.5。

美股



美國三大股指今晨表現跌跌撞撞，市場主要受到三大消息影響。 第一， 美國將於周末前公佈最新通脹數字，有鑒於上周美國非農就業數字繼續增長，市場恐怕通脹數字依然高企，投資者不敢貿然入市；第二， 美國制定新措施進一步禁止美國公司出售芯片給中國，同時也禁止使用美國配件的外國公司出售芯片給中國，到頭來美國科技股受累，納指應聲下滑； 第三， 俄國報復克里米亞大橋被炸，向猛烏克蘭展開猛烈空襲行動，市場密切留意事態發展。待續......





亞太區證券市場表現



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ASX 200



ASX 200 指數周一跟隨美股上周跌勢，並在科技股及銀行股的領跌下出現普跌，全日跌幅報 1.4%，收 6,667.80點，連跌兩個交易日。此外，市場分析本周末，美國將會公佈9月份的通脹數字，投資者不敢偷步炒作，ASX200 易跌難升。





上證及恆指



上證及恆指周一雙雙低開低走，上證全日累跌 1.66%，跌破3,000點的心理關口，收 2,974.15 點；深證綜指跌 2.38%，收10,522 點，跌至近六個月以來的最低水平；恆指全日累跌 523.39 點，跌幅報 2.95%，收17,216.66點，延續了前兩天的跌勢。兩大證券市場主要受到同一的負面消息影響，包括美股跌勢轉惡，上證放假回來後緊貼美股向下滑落；其次是疫情反覆，市場憂慮内地政府會重新推出嚴厲的封城措施；另外，9 月份財新網服務業經理採購指數偏低，以及美國在上周五突然宣佈推出對中國獲得美國半導體技術新限制的措施等，讓投資者卻步， 不敢貿然入市。





日經



日經指數周一為公衆假期 - 文化節，市場休市一天。上周五日經跟隨美股的走勢，全日錄得跌幅 0.71%，收 27,116.11 點。





後市待續……





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







