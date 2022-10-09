美國非農就業數字靚 市場擔心加息無了期

要點 美國為9月份非農就業數據有263,000份，勝過預期。

布蘭特及紐約期油全周分別取得11.95%及25.01%的升幅。

美國立法禁止美國及外國公司出售美國芯片給中國。

另外，澳洲儲備銀行加息力度較聯儲局為少，市場有什麽解讀？宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寳明博士分析下去。





周五市場急促下滑反映投資者情緒波動。 Credit: Thomas Sung 全周各大股指累積一定程度的升幅，但未能反映尾市的低迷氣氛。 Credit: Thomas Sung

Advertisement

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







