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美國非農就業數字靚 市場擔心加息無了期

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美股全周震蕩下行。 Source: Pixabay

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Published 10 October 2022 at 6:00am, updated 4 minutes ago at 7:41am
By Thomas Sung
Source: SBS

上周五，美國公佈的最新非農就數字勝過預期，美股大幅下滑，那麽後市會如何？市場預期聯儲局最終會加息到哪一個水平，才會叫停？宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寳明博士分析下去。

Published 10 October 2022 at 6:00am, updated 4 minutes ago at 7:41am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 美國為9月份非農就業數據有263,000份，勝過預期。
  • 布蘭特及紐約期油全周分別取得11.95%及25.01%的升幅。
  • 美國立法禁止美國及外國公司出售美國芯片給中國。
另外，澳洲儲備銀行加息力度較聯儲局為少，市場有什麽解讀？宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寳明博士分析下去。

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周五市場急促下滑反映投資者情緒波動。 Credit: Thomas Sung
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全周各大股指累積一定程度的升幅，但未能反映尾市的低迷氣氛。 Credit: Thomas Sung
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