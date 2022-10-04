澳儲銀只加息25基點 ASX200簡直狂飆

要點 澳洲儲備意外值加息25基點。







ASX200



ASX200指數周二大幅上漲 了3.75%，收 6,699 .30點， ASX200 升市主要有兩大原因。 第一，ASX200緊隨美股周一大幅回升765點所致；第二，最重要的因素就是澳洲儲備銀行加息幅度只有25 個基點，較市場預期的50個基點為低， 投資者喜出望外。屈指一算，儲備銀行已經連續加息六次，幅度達到250 個基點， 將息口提升至2.6厘。 儲備銀行解釋現金利率已在短時間內大幅上調，為此決定放慢加息步伐。不過，話雖如此，預期通脹到年底會飆升至7%左右，那麽預計儲備銀行在打後日子將會繼續加息，直至通脹回復至2至3的水平才會止步。各界預測息口將會推高至4厘以上，才算達到中性水平， 換句話説目前的息口水平離開中性利率水平還有140個基點。從這個角度來看ASX200周二的表現，是否歡喜過頭？ 大家自行判斷。





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上證及恆指



上證繼續其國慶長假期，而恆指就因爲重陽節假期休市一天。





日經



日經指數周二也跟隨美股造好，取得2.96%的升幅， 收 26,992.21 點，東證指數更加取得3.21%的升幅，收 1,907 點。同日，市場並沒有受到北韓再進行導彈試射的影響，投資者保持審慎的態度。





後市待續





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







