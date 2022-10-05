聯儲局再發鷹派言論 美股聞聲下滑

亞洲市場表現



ASX200



ASX 200 指數周三延續上日的升浪，取得 1.74%的升幅，收 6,815.70 點，連日錄得兩年來最大的單日升幅。 市場主要受惠於周二澳洲儲備銀行加息幅度低於預期，以及美股繼續表現强勁所致，並在科技股的領漲下表現不俗，四大銀行更加水漲船高，升幅最少的也取得2%的升幅。





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恆指



恆生指數周三復市，並受惠於隔夜美股連日反彈的提振下，恆生指數全日高開高走，收盤時記錄得1,008.46點的進賬，升幅 5.9%，收 18,087.97，可謂一洗頽態。消息方面，中國煉油廠獲得政府支援，可望在 2022 年最後兩個月及2023 年初增加石油出口， 利好市場氣氛。





日經



日經指數周三取得 0.5% 的升幅，收 27,127.87 點，連升三日，日經的表現主要跟隨美股的走勢。另一方面，首相岸田文雄上日要求企業向員工發放的工資要跟上通脹上升的步伐，因爲工資增長緩慢已經引起政府高度的關注。與此同時，投資者對於上日北韓試射導彈飛越日本領空一事，保持高度警惕。





後市待續



今期



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







