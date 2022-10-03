美國經濟數據差 美股反而大幅反彈

今晨美國三大股指平均反彈2.5%以上，但基本格局沒有改變，市場如何分析今日的升市？ 待續......。
亞太區證券市場表現
澳洲ASX200
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澳洲ASX 200 指數周一跌 0.27% 至 6,456.90 點，收於三個多月以來的最低水平。 ASX200主要受到美國持續加息的陰霾影響，並在科技股的領跌下擴大跌幅。表現較佳的首推能源股，原因是石油出口國家一直倡議每日減產100萬桶來穩定油價。
港股
港股走勢持續低迷，周一再跌 160 點， 收 17,062 點，為 11 多年來的最低水平，港股明顯受到道指上周低迷的表現所影響。
日經
日經指數周一回升了1.07%，收 26,215.79 點。市場分析日經的表現是跌後反彈居多，因爲日元持續貶值，儘管提振了出口導向型企業的利潤，但輸入通脹壓力揮之不去，加上第三季日本大型製造商的商業信心弱於預期等，其實不利大市的走勢。
上證
上證開始爲期一周的國慶黃金長假，下周一復市。上周五，上證綜指跌 0.55%，收 3,024.39 點，全周跌2.07%。
後市待續
在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。
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