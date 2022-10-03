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美國經濟數據差 美股反而大幅反彈

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Japan Financial Markets

亞洲市場周一表現一般。 (AP Photo/Shuji Kajiyama) Source: AP / Shuji Kajiyama/AP

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Published 4 October 2022 at 6:00am, updated 42 minutes ago at 7:20am
By Thomas Sung
Source: SBS

10月3日周一，亞太區證券市場表現低迷，但未見大幅下滑， 然而今晨美國三大股指大幅反彈，原因是什麽？ 後市又會怎樣走下去？ 宋慶勤分析市場的走勢。

Published 4 October 2022 at 6:00am, updated 42 minutes ago at 7:20am
By Thomas Sung
Source: SBS
今晨美國三大股指平均反彈2.5%以上，但基本格局沒有改變，市場如何分析今日的升市？ 待續......。

亞太區證券市場表現
澳洲ASX200
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澳洲ASX 200 指數周一跌 0.27% 至 6,456.90 點，收於三個多月以來的最低水平。 ASX200主要受到美國持續加息的陰霾影響，並在科技股的領跌下擴大跌幅。表現較佳的首推能源股，原因是石油出口國家一直倡議每日減產100萬桶來穩定油價。

港股
港股走勢持續低迷，周一再跌 160 點， 收 17,062 點，為 11 多年來的最低水平，港股明顯受到道指上周低迷的表現所影響。

日經
日經指數周一回升了1.07%，收 26,215.79 點。市場分析日經的表現是跌後反彈居多，因爲日元持續貶值，儘管提振了出口導向型企業的利潤，但輸入通脹壓力揮之不去，加上第三季日本大型製造商的商業信心弱於預期等，其實不利大市的走勢。

上證
上證開始爲期一周的國慶黃金長假，下周一復市。上周五，上證綜指跌 0.55%，收 3,024.39 點，全周跌2.07%。

後市待續

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