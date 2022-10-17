



美國三大股指數



美股周一進入業績報告期，並在銀行股亮麗的業績帶動下强力反彈， 待續.....。





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亞洲市場表現



澳洲ASX200指數



ASX 200 指數周一延續上周五華爾街的跌勢，低開低走， 窄幅上落，最後收市時跌了 1.4%，收 6,664.40 點。與此同時，中國國家主席習近平在人大會議上表示，其嚴格的新冠疫情戰略及房地產市場並沒有改變，影響了市場的情緒。 另外，投資者擔心全球經濟衰退，拖累了大宗商品價格、礦務業及能源公司等表現，為此緣故，ASX200周一表現伐善足陳。





上證



上證綜指周一低開高走，收市時取得0.42% 的升幅，收 3,084.94 點，深證綜指周一同步回升 0.36%，收 11,162 點，兩股分別收復了早前的跌幅；期間科技股領漲，原因是中國國家主席習近平誓言支持該行業實現科技自律自主。不過話雖如此，國内多個不明朗的因數繼續困擾市場，包括中央政府維持動態清零的防疫策略不變，對陷入困境的房地產行業並沒有提供新的支援措施，而人民銀行亦未見有任何舉動降低中期貸款利率等；與此同時，本周較後時間，中國國家統計局將會公佈多個經濟數據， 市場爲此表現基本審慎。





恆指



恆生指數周一有驚無險又到終點，早段曾經跌了 154 點，跌幅為 0.93%，至 16,433 點，接近 11 年的新低，主要原因是受到上周美股的跌勢影響；之後緊隨上證的走勢同步回暖，買盤開始趁低吸納源源不絕，最終臨收市前20分鐘，開始止跌回升，收市時報16,662.19點，升74.50點， 升幅 0.45%。 日經



日經指數周一的表現與ASX200 如出一徹，同受中美各自的因數影響， 收市時跌 1.16.%，收 26,775.79點；東證指數周一則跌 1.15% 至 1,876 點，回吐了前一個交易日的漲幅。





後市



待續



