全球債息飆升至14年新高 市場持續震盪

周五美股回暖，跑贏大市。 Credit: Thomas Sung 全周市場基本持續動盪， 但有回穩的趨勢。 Credit: Thomas Sung 周五，市場顯得異常震盪，情緒主導一切，原因有三個。第一，美國長債債息飆升至 14 年來的新高，一度觸及4.238厘的高位，意味著日後融資成本高漲，為未來公司盈利前景蒙上陰影；第二，聯儲局理事們對息口動向的言論左右了市場的上上落落，相當明顯； 第三，中國國家統計局遲遲未按原先時間表，公佈包括國民生產總值的重要經濟數據，讓投資者增添無限的想像空間，大多認為中國經濟必定較前更差，影響了市場的情緒；加上北京的確診數字近日回升至四個月來的新高，加劇了投資者對北京可能再實施封城措施的擔憂。





美國三大股指



周五美股開市之初，仍然受到債息高企的影響， 但不多久，即傳來美國三藩市聯儲局局長戴利，表示聯儲局應當開始探討放慢加息步伐的言論，市場聞訊後近乎狂喜立即抽頭，收市時道指取得 748.97點的進賬，升幅2.47%，收31,082.56點；標普500及納指分別取得2.37%及2.31%的升幅； 全週三大股指分別取得4.88%、4.73%及5.21%的升幅。現時市場預計聯儲局在11月的議息會議上， 繼續加息75個基點，但12月的加息步伐有機會放慢。與此同時，本周多間美國企業公佈業績，成績未符預期，讓市場聯想聯儲局有多一份理由，重新調整加息的部署，以免對美國經濟造成更大的損害。





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美國債息



美國10 年期債息早前觸及 14 年的新高後回落至 4.2厘的下方， 原因是市場寄望聯儲局可能在 12 月會議上放慢加息步伐。儘管如此，10期債息仍然接近 2008 年 6 月以來的最高水平；今晨7時報4.219厘，跌0.17%， 2年期債息報4.283厘，跌2.75%；全周10年期債息取得 4.89%的升幅，2年期債息則微跌0.28%。





美元指數



美元指數周五回落了0.94%，暫報111.82點，主要原因與聯儲局有理事認為要檢討目前的加息步伐有關。但全周美元指數依然取得1.30%的升幅。





期油



布蘭特及紐約期油在美元指數回落的背景下，稍微回升了1.33% 及0.77%。今晨7時暫報93.41美元及85.16美元一桶，全周布蘭特期油跌2.06%，紐約期油升0.45%。除美元指數下滑間接提振了期油價格的因素外，市場傳來中國有可能放寬疫情限制措施，而石油出口國家繼續減產的消息等也讓油價稍微回升。





黃金價格



周五，黃金價格回升至1,640的水平上，今晨7時暫報1,659.20美元一安士，升幅有22.4美元，全周取得 0.54%的升幅。儘管如此，由於美元指數的飆升增加了持有黃金的機會成本，金價繼續攀升的機會其實不大。





亞太區方面



ASX200



ASX 200 指數周五緊隨美股周四的差勁表現，並在金融股的領跌下，再跌 0.8%，收 6,676.80 點，連跌3日，全周累跌1.21%，連跌兩周。市場分析主要受到美國長債息口動向影響。至於銀行股表現不濟的原因是儘管加息有利銀行股，但加息過重會帶來經濟衰退的憂慮，無形中對銀行盈利前景構成威脅，為此緣故，四大銀行領跌ASX200。





上證



上證綜指周五走勢跌跌撞撞，原初表現不俗，但收市前輾轉下滑，最後僅升3.88點，升幅報 0.13%，收 3,038.93 點，全周累跌1.07%。分析員指出市場對中國經濟的表現並不樂觀，加上市場不敢在20大黨代表大會公佈相關經濟政策前先行一步， 以免招來損失。當然全球債息飆升對市場並無好處可言。





恆指



恆指周五錄得0.42%的跌幅，收 16,211.1，連跌3個交易日，全周累跌2.21%，為自 2019 年 4 月以來的最低點。恆指表現明顯受到美國債息及對中國經濟的隱憂所拖累。不過話雖如此，恆指波幅不大，市場預計恆指有望見底，不過最終還需要資金重新入市，恆指才有望重拾上升的軌道。





日經



日經指數周五跟隨美股的跌勢，再跌 0.43%，收 26,890.58 點，連跌兩日，原因是美元匯率跌至1美元兌換150日元的低位，日本通脹壓力不斷擴大，直接挑戰日本央行維持超低利率的政策。另外，日本新冠確診數字兩個月來首次回升，導致市場擔心解封後會引來新一波的疫情。與此同時，早前表現較佳的汽車股出現獲利回吐，將日經拖低。





後市



後市方面， 美國道指今晨7時暫升788點，報31,141.00點；澳洲ASX200期指升95點，顯示市場回暖，但升勢只建基於個別聯儲局理事發出較為鴿派的言論所致，後市預計會繼續受到近期美國公佈業績的影響，而顯得異常的波動。





