澳儲備銀行連加7次息 官方利率推升至2.85厘

要點 澳洲儲備銀行加息25基點，將官方利率推升至2.85厘。

美國 9 月份職位空缺增加了 437,000 至 1,070 萬。

美國10 月份原材料價格指數從 9 月份的 51.7點下降至 46.6點，為 2020 年 5 月以來的最低值。

美國10月份製造業經理採購指數報50.20點，較上月下滑了1.92%。

美聯儲即將公佈加息決定，市場表現基本審慎向好。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



美國三大股指周二未能保持開市初的上升勢頭，投資者表現非常審慎，最後收市時，回吐了接近 300 點的漲幅，最終道指微跌28.54點，跌幅0.09%，收 32,704.41點，標普500及納指分別下跌了 0.20% 及 0.59%。原因是投資者對於一系列的經濟數據反應審慎，儘管製造業經理採購指數下滑，但9月份的職位空缺有持續上升的勢頭，表明美國的經濟發展步伐繼續挺進，並未出現放緩的跡象。現時市場的焦點將會放在美聯儲周三的貨幣政策聲明上，市場充份預期聯儲局會如期加息 75 個基點，但同時期待聯儲局會放鬆貨幣緊縮政策。





美國長短債息



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美國 10 年期及2年期國債債息周二分道揚鑣，10年期國債債息跌 0.66%，暫報4.050厘，但2年期國債債息則取得1.07%的升幅，暫報4.5490厘，兩大債息相距接近50個基點。2年期債息在臨收市前半小時，上升力度相當凌厲，顯示市場充份預期聯儲局加息75個基點，但同時亦對於美聯儲的加息力度顯得相當憂慮，深恐美國經濟會因此而走入衰退的局面。





美元指數



美元指數在開盤時曾經一度下跌至 110.7 點子，之後反彈回升至 111.55點，原因是美國經濟數據好壞參半，美元指數走勢跌跌撞撞，但基於美聯儲預期加息75基點，美元指數上升勢頭無容置疑。





期油



布蘭特及紐期油周二分別造好，並取得1.91% 及2.03%的升幅， 今晨7時暫報 94.58 美元及88.29美元一桶。值得一提的是布蘭特期油從周初的 91.50 美元一桶一直反彈，原因是美元連日反覆受壓，加上全球供應緊張，引發一些買盤逢低吸納。





金價



金價在周二回升了接近 1% 至每安士 1,650 美元以上，今晨 7 時報1,651.50 美元一安士，主要原因是近期美元漲勢暫停，長債債息回落，不過話雖如此，儘管周二金價回升，但面對各國打壓通脹而不斷加息的大環境下，黃金價格依然面對沉重的壓力，可謂易跌難升。





亞太區證券市場消息



ASX 200



ASX 200 指數周二勁升113.14點，升幅 1.65%，收 6,976.90 點，為7個星期的高位，原因是澳洲儲備銀行將現金利率只提高了 25 個基點至 2.85%，完全符合市場的預期。儲備銀行自今年 5 月以來，已經將官方利率提升了 275 個基點，並選擇放慢加息步伐，目的是試圖在壓抑通脹以及保持經濟增長兩者之間取得平衡。周一，資源礦務股領跌，但周二卻起著帶頭領漲的作用；與此同時，金融、消費及科技股也同步上揚。





上證



上證綜指周二勁升 2.62%，收 2,969.20點；深成指數則取得 3.24% 的升幅，收 10,734.25 點，原因是市場流傳一份有關中國當局正計劃改變目前疫情管控政策的貼文，内容指中國政府正在組建一個委員會，來評估如何退出目前的「動態清零」 抗疫政策，不過有關消息尚未獲得進一步的證實，但從市場的反應，足以説明市場對於目前中國的抗疫政策相當有戒心，卻是一個不爭的事實。





恆指



至於港股上周五跌至13年半的低位之後，周二强勢反彈了 768.25 點，升幅5.23%，收15,455.27 點。 市場分析港股受惠於内地會改變嚴厲的抗疫政策傳聞；此外，北京實施了一系列穩定物價的政策，亦有助抵消輸入通脹的影響；其實說到底，港股實在跌得太殘之故。





日經



日經周二保持升勢，不過動力減弱，全日升 91.46 點，升幅為 0.33%，收 27,678.92 點，而東證指數周二取得 0.47% 的升幅，收 1,939 點，為六個星期的高位。市場分析基於美國聯儲局即將舉行議息會議，投資者表現審慎，可以理解。





後市



今晨7時， 美國道指期貨市場暫報 32,698 點，微跌77點；而澳洲 ASX 200期指則微升5點，暫報 6,978.00 點；相關指數顯示周三市場的表現將會顯得格外審慎，原因是美國聯儲局即將公佈議息會議決定，市場未敢先行，以免表錯情，招來損失。

