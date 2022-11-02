【表錯情】美聯儲加息75基點 美股先升後回跌幅擴大

要點 美聯儲如期加息75基點。

聯儲局長鮑威爾重申減慢加息步伐之説，實在言之尚早。

美國三大股指先升後回。

美國長短債息及美元指數恢復升勢。

美股今晨來個先生升後回的格局，純粹皆因【表錯情】之故。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



美聯儲公佈加息75基點， 完全符合預期，美國三大股指原初表現正面，但隨即反覆下滑， 兼且跌幅不斷擴大， 待續.....





澳洲ASX200



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澳洲ASX 200周三出現好淡爭持的局面，在震蕩中走下去，最後僅僅取得9.8點的進賬，力保不失，收6,986.70 點。 全日，資源礦務股及能源股領漲 ASX200，但基於聯儲局即將舉行議息會議，投資者未敢挺進，表現審慎。與此同時，科技股跟隨美股同行走低。





上證



上證綜指周三延續上日的升勢， 取得34.17 點的進賬，回升至 3,000點以上的水平， 收 3003.37點， 升幅有1.15%。 上證造好的原因是市場繼續炒作一篇未經證實的社交媒體帖文，内容指中國當局正計劃退出目前嚴厲的的「動態清零」抗疫政策；不過，中國外交部發言人則表示對此並不知情。 與此同時，投資者在美聯儲宣佈關鍵利率決定前，保持審慎的投資取向。





恆生指數



港股周三來個相當戲劇性的表現， 開盤之初曾跌135點，但隨即買家湧現，恆指受惠於内地有關放寬疫情的網絡傳聞，市場氣氛相當良好，兼且十分進取，收市時升幅擴大至 2.41%，升371.9點，收15,827.17 點，前後上落506點，這是否市場的憧憬，即恆指已經完成了期待已久的尋底遊戲，從此平步青雲，止跌回升，還需有待觀察。





日經



日經周三表現一般，全日在低位徘徊，市場無心戀戰，最終收市跌15.53點，跌幅0.06%，收 27,663.39點；東證指數則微升0.1%，收 1,940 點。 投資者表現審慎，皆因等待美聯儲的最新政策決定所致。





後市



待續......



