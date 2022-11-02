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【表錯情】美聯儲加息75基點 美股先升後回跌幅擴大

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本周經濟數據多，市場不斷消化， 但基本表現審慎。

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Published 3 November 2022 at 6:00am, updated a minute ago at 7:58am
By Thomas Sung
Source: SBS

11月2日周三，美聯儲公佈加息75基點，市場的反應怎樣？ 打後美聯儲的加息部署又如何？ 宋慶勤邀請獨立經濟分析及商業投資顧問盤萬新分析聯儲局的加息動向。

Published 3 November 2022 at 6:00am, updated a minute ago at 7:58am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 美聯儲如期加息75基點。
  • 聯儲局長鮑威爾重申減慢加息步伐之説，實在言之尚早。
  • 美國三大股指先升後回。
  • 美國長短債息及美元指數恢復升勢。
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美股今晨來個先生升後回的格局，純粹皆因【表錯情】之故。 Credit: Thomas Sung
美國三大股指
美聯儲公佈加息75基點， 完全符合預期，美國三大股指原初表現正面，但隨即反覆下滑， 兼且跌幅不斷擴大， 待續.....

澳洲ASX200
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澳洲ASX 200周三出現好淡爭持的局面，在震蕩中走下去，最後僅僅取得9.8點的進賬，力保不失，收6,986.70 點。 全日，資源礦務股及能源股領漲 ASX200，但基於聯儲局即將舉行議息會議，投資者未敢挺進，表現審慎。與此同時，科技股跟隨美股同行走低。

上證
上證綜指周三延續上日的升勢， 取得34.17 點的進賬，回升至 3,000點以上的水平， 收 3003.37點， 升幅有1.15%。 上證造好的原因是市場繼續炒作一篇未經證實的社交媒體帖文，内容指中國當局正計劃退出目前嚴厲的的「動態清零」抗疫政策；不過，中國外交部發言人則表示對此並不知情。 與此同時，投資者在美聯儲宣佈關鍵利率決定前，保持審慎的投資取向。

恆生指數
港股周三來個相當戲劇性的表現， 開盤之初曾跌135點，但隨即買家湧現，恆指受惠於内地有關放寬疫情的網絡傳聞，市場氣氛相當良好，兼且十分進取，收市時升幅擴大至 2.41%，升371.9點，收15,827.17 點，前後上落506點，這是否市場的憧憬，即恆指已經完成了期待已久的尋底遊戲，從此平步青雲，止跌回升，還需有待觀察。

日經
日經周三表現一般，全日在低位徘徊，市場無心戀戰，最終收市跌15.53點，跌幅0.06%，收 27,663.39點；東證指數則微升0.1%，收 1,940 點。 投資者表現審慎，皆因等待美聯儲的最新政策決定所致。

後市
待續......

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