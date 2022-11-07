美國中期大選在即 美股表現亢奮





首先市場氣氛基本良好， 投資者繼續憧憬美國聯儲局有條件放慢加息步伐，亞太區為此表現不俗。





亞太區證券市場表現



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澳洲ASX 200



澳洲ASX 200 指數周一在資源礦務股的領漲下，取得 0.6% 的升幅，收6,933.70 點，連升兩日。市場分析ASX200 主要跟隨美股上周五的走勢，認爲在美國失業率回升的情況下，聯儲局有條件放慢加息的步伐。但與此同時，中國方面在周末重申實施「動態清零」的抗疫政策，市場顯得有點審慎，抑制了上升的力度。另外，西太銀行發表全年盈利報告，顯示利潤下降並同時上調了成本指引，導致股價受壓，股價下挫了 3.9%。





上證



上證綜指周一在跌盪中取得 0.23% 的升幅，收 3,077.82點，實屬難能可貴，而深證綜指則取得 0.18% 的升幅，收 11,208 點，延續了上週的強勁漲勢，主要原因是投資者對於中國重申其嚴厲的抗疫政策不以為然；據彭博引述高盛的分析，如果中國全面重開，上證有條件大幅上升 20%，理由是有跡象表明政府正準備在領導層峰會後，放寬其動態清零的防疫政策。





恆指



至於港股全日高開高走，最終升434.77點，升幅2.69%，收16,595.91點，延續了前一周的漲幅，原因是儘管中國政府否認放寬動態清零防疫政策，但市場卻充份預期中央政府即將反其道而行，為此利好市場的氣氛；另外，内地媒體引述中國人民銀行行長易綱的話說，指中國將會加大對實體經濟的信貸支持，並通過堅持常規貨幣政策，來保持人民幣的穩定性；行長同時補充中國的利率在全球範圍內被認為處於中等水平，在主要發展中經濟體中處於較低水平。





日經



日經周一表現强勁，原因是日經跟隨美股上周五的升勢，加上強勁的季度收益報告和樂觀的企業前景提振了市場情緒，日經為此取得 1.21% 的升幅，收 27,527.64 點，而東證指數亦取得 0.98%的升幅，收 1,934 點，收復了上一個交易日的部份跌幅。





後市



儘管周一市場似較穩定，但基於美國周二將會舉行中期大選，以及即將公佈最新通脹數字；而中國統計局亦將於日内公佈10月份的貿易數據及通脹數字，按理市場預計將會採取較為審慎的態度，不會貿然入市。

