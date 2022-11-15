如何界定「澳洲稅務居民」身份？

要點 中國10月份消費品零售總值按年下降了0.5%。

中國1至10月份消費品零售額增長了0.6%

中國10月份規模以上工業增加值按年增長了5.0%，按月增長了0.33%。

中國1—10月份，規模以上工業增加值按年增長了4.0%。

日本第三季國民生產總值按月跌0.3%， 按年跌1.2%。





亞太區證券市場



澳洲ASX200



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ASX 200 周二似在震蕩中尋找出路，全日在低位及爭上游， 最終微跌4.7點，跌幅0.07%，收 7,141.60 點，可謂對得起各位鄉親父老。 ASX 200 連跌兩日，據聞首先受到美股低迷的影響所拖累，之後投資者評估美聯儲官員對息口動向的相關言論，投資者表現明顯審慎。





上證



上證周二游走在好淡的政治及經濟消息下，取得50.68點的進賬，升幅1.64%，收 3,134.08點， 至於深成指數則取得 2.14%的升幅，收 11,351 點，為近兩個月的高位。市場分析，好的消息是市場對於近期中央政府作出扶持中國房地產行業發展的舉動，及放寬抗疫的措施等， 作出了正面的回應； 另一邊廂，中美兩國元首在峇里會面，舉行了三小時的會談，市場認爲有助緩和兩國近期緊張的局面。不過話雖如此， 10 月份工業生產和零售銷售數據卻低於預期，不過上證仍然照升可也。





恆指



恆指周二連升三日，取得723.41點的進賬， 升幅 4.11%，收18,343.12點，為兩個月的高位 。市場分析指出恆指首先受惠於國内的利好因素影響；其次中美元首會面， 展開了長達3小時的會談，投資者感到鼓舞，當然市場亦寄望美聯儲將會放慢緊縮的加息步伐等因素， 而出現了普漲的局面。





日經



日經周三表現審慎，全日只取得26.7點的進賬，升幅0.10%， 收27,990.17 點。 市場分析有幾個原因所致， 一是受到美股的負面影響； 其次是日本第三季國民生產總值按月跌0.3%， 按年跌1.2%， 日元應聲下； 三來是個別公司公佈業績， 差强人意，影響市場情緒； 不過話雖如此，日經全日只跌1.10%， 已經表現出相當的堅挺， 試產支持力度不少。

