市場流離浪蕩 毫無方向可言

亞太區證券市場表現



ASX200





ASX 200 指數周一在震蕩中，來個先升後回的格局，最終收市跌12.5點，跌幅0.17%，收 7,139.30 點；原因是能源股及資源礦務股齊齊下滑，跌幅平均有2.5%以上，較銀行股的漲幅約 1%左右為多之故；兩個行業之所以下滑要拜中國爆發新一波的疫情，投資者擔心中國將會重推嚴厲的封城措施來遏制疫情，對當地的經濟復蘇動力會帶來一定程度的破壞，要緊的是這個情況沒完沒了，投資者無所適從。









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上證





上證周一再跌12.2點，跌幅0.39%, 收 3,085.04點，連跌四日，不過值得關注的是上證開市時低開30點，之後一路爬升，儘管收市時仍跌12.2點，但其實已經收復了三分二的失地，市場的分析是對政府管控疫情的政策有不同外圍的解讀，投資者據聞對動態清零的抗疫政策依然抱有信心，加上市場亦預期政府早前出手救樓市的方案最終會穩定房地產市場的跌勢所致。









恆指





恆指周一在跌盪中輾轉下滑，跌336.63點，跌幅1.87%，收17,655.91 點，連跌四個交易日，原因是市場擔心國内的疫情持續，破壞經濟的復蘇步伐。另外，市場關注特首李家超上周從泰國參加亞太經合組織會議回港後，在機場確診受到感染； 在泰國期間，李家超會見了中國國家主席習近平及新加坡總理李顯龍，市場情緒一時受到困擾。









日經





日經指數周一取得些微的升幅，升幅有0.16%，高收45.02點，收27,944.79 點，東證指數周一則取得 0.28%的升幅，收 1,973點。日經整體表現相當審慎，原因是投資者繼續關注全球利率上升會導致經濟下滑的風險， 加上日本央行行長黑田東彥最近強調，儘管10月份的核心消費者價格指數飆升至 40 年來的高位，但日本央行仍然屬意有必要維持超寬鬆的貨幣政策來支持經濟。



