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聖誕銷情正式啓動 市面未見購物人潮

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黑色星期五購物季節正式啓動， 但市面未見人潮湧現。 Source: Getty / Getty Images

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Published 28 November 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

11月25日， 環球證券市場穩打穩扎，未有大上大落，然而值得大家關注的黑色星期五購物季節正式啓動， 但未見人潮湧現， 那麽整體聖誕節的銷售情況預計又如何？ 宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寳明博士分析上周市場的走勢，以及最新的聖誕銷情對息口有什麽新的啓示。

Published 28 November 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
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