聖誕銷情正式啓動 市面未見購物人潮

SBS廣東話節目其他收聽方法 聖誕銷情正式啓動 市面未見購物人潮Play11:32SBS廣東話節目其他收聽方法 黑色星期五購物季節正式啓動， 但市面未見人潮湧現。 Source: Getty / Getty Images下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.55MB)Published 28 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS 11月25日， 環球證券市場穩打穩扎，未有大上大落，然而值得大家關注的黑色星期五購物季節正式啓動， 但未見人潮湧現， 那麽整體聖誕節的銷售情況預計又如何？ 宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寳明博士分析上周市場的走勢，以及最新的聖誕銷情對息口有什麽新的啓示。Published 28 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS更多内容市場穩打穩扎 並無驚喜聯儲局公佈會議紀要 市場反應審慎向好美聯儲加息勢頭凌厲 會推高澳洲息口嗎？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳洲租屋市場緊張 竟有租客主動提高租金？【世界盃特輯】澳洲擊敗突尼西亞 出綫機會有多少？【樂極生悲】燒烤聚餐危機重重墨爾本今年聖誕再化身仙境