【新冠遊輪】爆疫船隻將在墨爾本泊岸 個案數字仍然未知

要點： 可以承載四千名乘客及船員的至尊公主號遊輪預計將於周四抵達墨爾本。

目前未知遊輪上確診感染新冠病毒的人數。

維州衞生廳長表示，她希望船上已感染病毒的人士可以避免與本地社區接觸。

一艘爆發新冠疫情的遊輪即將抵達墨爾本。





這艘至尊公主號（Grand Princess）遊輪可以承載 4,000 名乘客及船員，定於本周四（12 月 1 日）駛入維州。





至尊公主號遊輪的發言人在一份聲明中說：「我們和其他的旅遊運營商一樣，也受到了澳洲各地正在經歷的第四波疫情影響。」





維州衞生廳長托馬斯（Mary-Anne Thomas）指，她希望遊輪上已感染病毒的人士可以避免與本地社區接觸。





她向記者說：「這是最重要的事。」





「據我們了解，目前還有很多新冠病例並未被統計或上報。」



收聽節目 SBS 中文新聞 （11月30日） SBS Chinese 30/11/2022 12:54 Play

至尊公主號上大約95%的乘客都必須接種疫苗，其餘5%的名額分配予獲得醫療豁免的人士。





感染病毒的乘客必須進行五天隔離，而他們的密切接觸者必須每天在離開船艙前接受病毒檢測。





Hunter New England 衞生署一名發言人表示，至尊公主號原定於本周二停靠在紐卡素（Newcastle），但該船的運營商決定轉移至墨爾本靠岸。





發言人指：「在做決定前，由於知悉船上可能有大量新冠病毒感染個案，Hunter New England衞生署 (HNELHD) 的公共衞生部門決定根據東海岸和西澳遊輪程序，要求所有乘客在下船前接受檢測。」



新州決定將撤回價值百萬的新冠違規罰單

新州有數萬名因違反新冠防疫規定而遭到罰款的人士獲新州稅收局（Revenue NSW）撤回罰款，有關罰款總計價值數百萬澳元。





稅收局表示，最高法院於本周二（11 月 29 日）作出了一項具有「里程碑意義」的裁決，裁定 33,121 筆罰款的理由並不充份，故撤銷有關罰款。





而數百萬澳元已繳交的罰款亦將退還給有關人士。





在新冠病毒疫情大流行期間，新州合共發出 62,138 張與防疫規例有關的罰單。情況意味大約一半的罰單將作廢。





