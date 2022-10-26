【疫苗快報】ATAGI批准輝瑞疫苗為5至11歲高風險兒童加強劑（10月26日）

今集內容： ATAGI批准輝瑞疫苗為5至11歲高風險兒童加強劑

新冠和流感之間的區別

新冠期間上網風險增加

ATAGI批准輝瑞疫苗為5至11歲高風險兒童加強劑

澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）10月24日宣佈， 建議為5至11歲高風險兒童，接種輝瑞（Pfizer）新冠兒科疫苗作為加強劑。





聲明表示，部分5至11歲年齡組兒童，在完成疫苗的兩針初步接種後三個月，可以接種輝瑞兒科（10mcg）加強劑，這些兒童包括：





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• 免疫功能嚴重受損者；



• 有重大或複雜健康需求的殘障人士；



• 患有複雜和/或多種疾病，會增加新冠重症風險的人。





該小組稱，目前莫德納疫苗以及二價新冠疫苗，均未獲准在該年齡組中用作加強劑。





另外，該小組還表示，目前不建議所有5至11歲的兒童接種新冠加強劑。





聲明說：「沒有足夠的證據表明，兩劑初步接種後額外的加強劑量，能為該年齡組健康兒童，提供針對嚴重疾病的額外保護。咨詢小組繼續建議所有5至11歲的兒童，完成兩劑的初步接種，相隔八周。對於嚴重免疫功能低下兒童，建議在第二劑後兩個月內，接種第三劑疫苗，以完成初步接種。」



新冠和流感之間的區別

澳洲對新冠疫情的緊急響應於10月14日結束，這意味著陽性病例不再需要隔離。





澳洲醫學協會主席羅布森（Steve Robson）教授說，新冠和流感有類似的症狀。





但這兩種病毒彼此之間有明顯不同。





「新冠病毒往往更具傳染性，並且會更快改變性質，」羅布森教授說。





「我們從一系列疫苗接種，或從感染新冠中獲得的免疫力，很快就會消失，這使民眾容易反覆感染。」





「例如，部分人士在一個季節感染了兩三次新冠，這在流感中非常罕見。」





來自杜爾蒂研究所（Doherty Institute）的流感專家巴爾（Ian Barr）教授說，流感可能已經流行了數千年，而新冠的出現不到三年。





「新冠病毒的傳播比流感更容易發生，目前針對新冠病毒的疫苗，並不能有效阻止感染，但在許多情況下，可以防止住院和死亡，」巴爾教授說。





「流感疫苗在阻止感染方面效果會更好，同時在預防住院和死亡，也有一定的作用。」



新冠期間上網風險增加

新冠大流行期間，澳洲民眾上網時間增加，電子安全委員會eSafety Commission周三發表年度報告表示，和去年相比，網絡欺凌和對影像的投訴，分別增加65%和55%。





委員會專員格蘭特說，網絡欺凌超出以往數字，是因為疫情期間上網時間增加。





2021至2022年間，委員會收到1542宗，針對澳洲兒童的嚴重網絡欺凌投訴，高於前一年934宗。





女性所佔比例較高，63%曾遭受網絡欺凌。12到16歲年齡組中，14歲群體佔投訴的78%。





另外，學校假期期間網絡欺凌報告較少，表示學校環境是造成網絡欺凌行為的關鍵。





去年進行的另外一項調查發現，每10名青少年，就有6人曾接觸吸毒、自殺和暴力等負面資訊。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







