【疫苗快報】TGA批准莫德納為12至17歲加強劑（10月24日）

今集內容： TGA批准莫德納為12至17歲加強劑

新冠陽性患者遙距問診可獲Medicare退款

五份一澳洲人承認如廁後不洗手

TGA批准莫德納為12至17歲加強劑

10月20日，澳洲藥品及用品管理局（TGA）在最新聲明中表示，已臨時批准莫德納（Moderna）的新冠疫苗，用作12至17歲年齡組未成年人的加強劑。





TGA在聲明中表示，已仔細考慮了正在進行的臨床研究數據。





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「該研究中，1300多名12至17歲的參與者，接種了該疫苗作為加強劑，結果表明該年齡組接種這一加強劑後，獲得的免疫反應，與18至25歲的年輕人相似，安全狀況也與年輕成年人相似，並未出現新的安全問題。」





澳洲免疫技術諮詢小組(ATAGI) 隨後將評估這一加強劑的益處，然後就最終的批准向聯邦衛生部提供建議。



新冠陽性患者遙距問診可獲Medicare退款

澳洲醫學協會（AMA）表示，在12月31日之前，新冠檢測呈陽性的澳洲人，在使用遙距醫療服務時，可繼續獲得Medicare退款（rebate）。





早前各州和領地取消，要求新冠陽性患者自我隔離的公共衛生命令，導致許多新冠患者將無法從家庭醫生，獲得Medicare 福利計劃（MBS）資助的遙距醫療服務，這意味著患者若要獲得Medicare退款，只能到醫院進行面對面問診。





協會稱，在與聯邦政府進行會談後，聯邦衛生部MBS審查部門宣布，在2022年10月13日到12月31日期間，七天內經核酸檢測或快速抗原自檢確認的新冠陽性患者，向家庭醫生或其他醫療從業人員進行遙距醫療問診時，能夠繼續獲得Medicare退款。





協會副主席麥克馬倫（Danielle McMullen）博士表示，這一「明智」決定將支持自願自我隔離的患者，確保他們不需要前往家庭診所就診。





「新冠陽性患者通過遙距醫療向醫生問診，有助於限制新冠病毒在社區中傳播，並確保易受感染的人群不會接觸到病毒。」



五份一澳洲人承認如廁後不洗手

食物安全資訊委員會（Food Safety Information Council）對1,250名澳洲成年人進行網上調查，有18%的受訪者承認，他們在如廁後沒有洗手的習慣；有47%表示在準備食物或進餐前不一定會洗手。





與3年前同一項調查相比，去完廁所不洗手的比例有所減少，從超過兩成降到兩成以下，但食物衛生則變差，從約四成增至近五成。





委員會的傳訊總監布赫特曼（Lydia Buchtmann）表示，這是每年食物中毒事件從2019年的大約410萬宗增至如今467萬宗的原因。「好的洗手步驟是使用活水和梘液洗手並徹底擦乾，是最基本的公共衛生訊息，但似乎人們已將其忘記。」





調查結果發現，男性和女性洗手的比率各有不同。如廁後，只有80%男性會洗手，相反女性的比率達到84%。不過兩個數字都比3年前高。





而在接觸食物前，有52%男性受訪者表示會洗手，女性有62%會這樣做。兩個數字均比之前低。





年齡差異方面，年輕人較不講衛生。34歲以下受訪者有74%如廁後洗手，低於50歲以上的86%，吃飯洗手則是51%對58%。





澳洲國立大學（ANU）一份報告指，如今年均467萬宗食源性疾病個案中，有4.8萬人要入院，38人死亡，總經濟損失達21億元。





布赫特曼表示，不認真洗手是導致食物中毒的主因。她呼籲民眾在其機構網站下載洗手教育步驟海報，張貼於家中、公司和學校。





該機構建議，在以下情況都要洗手及乾手：觸碰、準備和進食任何食物前；觸碰生肉、生魚、雞蛋和家禽後；如廁、帶孩子如廁和換尿片後；打噴嚏、咳嗽、觸摸動物和植物後。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







