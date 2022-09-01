【係咪好事？】新冠隔離期減至五日「有薪病假日數」同減

但艾巴尼斯亦表示，在養老院及殘疾護理服務等高風險環境工作的人員，就仍然需要遵守7 日的隔離期。





「當局必須確保各政府對目前的變化作出相應的反應。新冠病毒仍可能會在社區存在一段相當長的時間，當局有必要根據最新的證據並作出適當回應。」





新的安排將從 9 月 9 日起生效，僱員可以申請「新冠有薪病假」的日數也將從同日更改，與法定隔離期看齊，國家內閣亦在宣布，會在同日起取消要求國內航機乘客，要在機上強制帶口罩的要求。





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「新冠有薪病假」的安排亦快將在 9 月底到期，屆時國家內閣會議亦會討論是否延續這項安排；但財長查默斯（Jim Chalmers）已表示，澳洲人不應期望這項經濟援助會永遠持續。





國家內閣將在兩週後再次舉行網上會議，之後會在 9 月 30 日舉行另一次實體會議。





艾巴尼斯亦強調，縮短隔離日間的安排是基於目前證據的決定，他們會繼續評估未來的情況。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則表示，社區可以預期在疫情高峰期所制定的安排，將隨著時間而逐步解除。





與此同時，一名加拿大籍的石油和天然氣商人甘明（Geoffrey Cumming）就宣布會捐2億５千萬在墨爾本的澳洲傳染病研究所之內建立一個「甘明全球流行病治療中心」，以確保下次出現大流行的疫症時，全球可以有更充分的準備。今次亦在澳洲史上最大筆的醫學研究捐款。





新中心將耗資 6億5 千萬元，計劃會在 2025 年開始動工，維州政府亦會為項目撥款 7500 萬，希望中心能創造、至少 200 個工作崗位，並令澳洲能夠成為應對全球大流行疫情的最前線國家。





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澳洲杜爾帝研究所（Doherty institute）所長勒溫 教授 (Sharon Lewin)亦指，澳洲科學家現正從新冠疫症的經驗，作出事後分析，而隨住電腦的運算技術已經加強，他們亦希望新中心能借助這種技術，將已往要幾年時間會先見到成效果治療技術縮短至幾個月完善。





其實，在新冠病毒的出現大規模傳播的頭一年，全球各國花費近1,370億元來尋找疫苗，但開發治療藥物的人就難以吸引資金。因此，這個新中心的一個主要目標是研究發一項科學家稱為「平台療法」的技術，希望最終可以開發一隻可以進行快速調整、用作治療所有大規模新興病毒的藥物。





墨爾本大學副校長馬斯克爾教授 Duncan Maskell 亦認為新冠治療藥物太遲面世。



