【移民好消息！】昆州北領地工人奇缺 爭取增移民配額彌補勞動人口不足

同時，維州州長安德魯斯(Daniel Andrews )和新州州長佩洛德(Dominic Perrottet )昨日（30／8）亦宣布兩州會合作， 在兩個州內設立 50 個新的緊急護理中心，為病患者提供大量接受「碌卡」的家庭醫生，希望能夠緩解對醫院急症部門的壓力。不過，兩人對是否將感染新冠病毒隔離期縮短的規定就有不同看法。





佩洛德表示：『我相信應該將現時要隔離 7天改為 5天，今天各州的衛生官員會討論有關問題，但我認為全國在這方面應該有一致性。』





至於維州州長安德魯斯則表示會聽從專家的建議，但他亦表示對改變會持開放態度。





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安德魯斯表示：『對上一次對這個問題的答案是否定的，因為當時我們是接近冬季的高峰期，所以當時並非是一個好時機。雖然我們仍然未達到冬季高峰，但我認為現時是時候獲取一些新的建議。』





另一方面，昆州政府昨天公布了一項10年勞動力策略，並且會花費2000 萬元，鼓勵商企僱用更多女性、殘障人士和移民來填補工人短缺問題。





同時，昆州政府亦會另外撥款1400 萬元，其中560萬元會用於幫助移民、難民和國際學生尋找工作。另外300萬元將用於建立一個吸引技術勞工辦事處（Skilled Workforce Attraction Office），以幫助移民和難民在昆士蘭定居。該機構還將制定吸引更多其他州及國際工人到該州的方法，而一個多元文化事務定居小組亦會負責吸引更多移民和難民到昆州工作。





根據政府的數據顯示，昆州在2020至2025年間將會增加約280,000個工作崗位，但在同期，達到退休年齡的人數亦將會增加近三分之一。州長柏拉謝依（Annastacia Palaszczuk）希望當地的少數民族社群和居住在偏遠地區的人士可以填補當地勞動力不足的問題 。而相信柏拉謝依將會在即將舉行的就業及技能峰會上分享這項策略。





柏拉謝依昨天亦向昆州議會表示，在未來三年內，政府估計昆州將需要額外280,000名工人來追上當地經濟的增長。





她說：『這相當於凱恩斯和麥凱人口的總和。』而政府將會任命一些勞動力顧問，以鼓勵僱主通過靈活的工作安排，特別是婦女和殘障人士以讓有更多樣化的勞動人口加入勞動力市場。





另外，北領地政府相信亦會在就業及技能峰會上提出他們亦希望增加移民人數，並且為工人在房屋上提供資金協助他們買屋的策略。





北領地首席廳長法爾斯（Natasha Fyles）亦表示，政府希望減少準備在偏遠地區工作的畢業生的大學學費貸款（HECS-HELP）債務，並鼓勵僱主僱用原住民工人。





同時，她亦希望增加工人簽證配額和培訓獎勵撥款以幫助留住工人。特別是在旅遊業、酒店業和農業綜合商企現時都急需工人工作。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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