【移民良機？】澳洲商會建議政府暫時提高永居移民人數至超過 20萬

該會亦希望在下星期舉行的就業及技能峰會前，暫時取消工作及度假簽證的限額。





該會同時建議在兩年後，才將永久移民數目的限額回復至 190,000 個名額的水平。





澳洲商業議會行政總裁韋斯塔科特 (Jennifer Westacott) 表示：『我們希望看到提高永久移民計劃人數，而其中至少要有三分之二是發給技術工人。』





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韋斯塔科特又說，很重要的是要透過為簽證持有人提供更佳訊息、為移民工人的待遇設定更高的標準和加強對剝削工人的處罰來建立大家對澳洲移民系統的信心。





她說：『這次峰會是重新調整我們的長期移民計劃，並對整個經濟出現勞動力短缺所帶來的短期挑戰的一個機會。』





『我們需要從短期的臨時簽證系統轉向長期的移民計劃，重點是給予獲得永久居民身份的四年簽證。』





該會列出了其對移民計劃應該作出的首要變更，以及旨在提高家庭傭工才能的一系列建議。建議包括發展一項數碼技能共享記錄，以追蹤工人在他們的整個職業生涯中所獲得的培訓和證書的資料，以及增加對職業培訓的資助。





該會還希望改善學校的教育系統，讓學生在離校前能夠為未來的學習或工作作好準備。





韋斯塔科特女士說：『我們需要確保學生在離校時具備紮實的基礎技能、清晰的前景以及對他們自身能力的全面了解，而不僅僅是定義他們未來的指標。』





同時，該會亦呼籲政府要加快處理簽證的申請，包括放寬對低風險申請人的資格審查。





聯邦政府早前表示，由於缺乏處理簽證的工作人員而導致申請個案積壓，現時有超過 100,000 份海外工人的簽證申請尚未獲得處理。





而在峰會舉行前的另一個關鍵問題便是政府的移民政策。許多人都同意，在增加移民人數的同時，亦應該對本地人士提供適當的技能和培訓。





就業及技能峰會將於下星期四及五在堪培拉舉行。









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