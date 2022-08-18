七月失業率再創新低 多元背景移民和難民仍覺「搵工艱難」

要點
- 多元文化背景的人士仍在苦苦求職
- 他們面臨甚麼困難，又可獲得哪些支援？
統計局今日（8月18日）公佈最新，七月的失業率繼續下降至3.4%，是近半世紀以來最低。
統計局的勞工統計主管賈維斯（Bjorn Jarvis）表示，男性失業率減少0.2%至3.4%，女性失業率則穩定在3.4%。
「七月份失業率下降反映了勞動力市場的緊張狀況，包括職位空缺增加和人手持續短缺，使失業率降至1974年8月以來的最低水平。失業人數（47.4萬）少於職位空缺數量（5月份為48萬）。」
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上月失業率為3.5%。經濟學家當時表示，這可能引發央行進一步加息。
儘管失業率已連續多個月下跌，但並非所有人都能輕鬆找到工作。亦顯示，失業者中有23.5%來自英語非主要語言的地區。
語言障礙、缺乏本地工作經驗、有限的社交關係、缺乏技能和認可的專業資格，是這些求職者的主要障礙。2016年全家人移民來澳的巴勒斯坦人Tania Abdul Muti，便面對著這些問題。
Tania在黎巴嫩一個難民營出生，持人道主義來澳之前，在印尼尋求庇護三年。她花了五年時間才在雪梨找到一份工作。
「我帶著兩個孩子來到澳洲，那不容易，特別是在印尼時我沒工作，像是浪費了三年時間。」
「你要有好的履歷、要上課、有本地經驗，這樣僱主才會相信你能勝任......這在開始非常艱難。」
智庫機構格拉頓研究所（Grattan Institute）的勞動力市場發現，澳洲三份之一工人是在海外出生，一成人是新移民。他們的就業率，持家庭簽證的人與澳洲民眾相若，但持人道主義簽證者就低得多。
Tania和家人在澳洲。 Source: Supplied / Tania Abdul Muti
Tania的丈夫也有專業資格不在澳洲獲認可的問題。「我要上課來作準備，我上了很多不同的課。（移民）很難獲得僱主接受......沒人會冒險請一個來自多元文化背景或不同文化的人。」
「我找過尋工服務，我說『我有經驗，我知道如何工作，只要你給我一個機會去了解這個國家』。我很大壓力。」
求助無門
前政府推出就業服務項目Workforce Australia，旨在為求職者度身訂造一系列服務，包括配備翻譯員、提供英語課程、聯絡顧問、心理輔導和就職前培訓。
該項目還提供多元文化和多語言服務，為移民和難民求職者解決尋工上的疑難。
然而，就業及勞資關係部長博克（Tony Burke）上周宣佈，在收到投訴指溝通不暢、難獲取網上服務、移民和難民被忽略等之後，將對上述項目進行檢討。
博克的發言人回應SBS查詢，表示未有數據了解有多少人透過該項目找到工作。
國際定居服務（SSI）是一個支持新移民的社區組織。服務供應總經理Steve O'Neill表示，當局應該有一個流程去承認移民和難民的相關專業資格。
「新移民想作出貢獻，想成為勞動力的一部份，想經濟獨立，想在新的國家安居樂業。」
「我們（政府）應該和僱主及業界合作去承認海外資格......讓人們無需再經歷那種（繁瑣）經歷，也節省很多。」
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