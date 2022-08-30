【疫苗快報】新冠患者應該隔離幾天？（8月30日）

今集內容： ATAGI已批准12至17歲接種Novavax加強劑

9月初6歲以下兒童可接種新冠疫苗

新冠患者應該隔離幾天？

ATAGI已批准12至17歲接種Novavax加強劑

澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）已正式建議當局，為12至17歲年齡組別接種Novavax加強劑。





此前，澳洲醫藥用品管理局（TGA）已在7月28日，對Novavax用於這一年齡組授予臨時批准。





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小組在其聲明中表示，評估有關免疫原性、有效性、安全性和國際環境的數據後，小組就提出建議，在該年齡組中接種Novavax疫苗。





從2022年9月5日起，12至17歲的青少年，將可預訂接種Novavax疫苗。





根據小組建議，Novavax疫苗的初步接種方案為2劑，時間相隔8周，並建議免疫功能嚴重低下人士，初步接種3劑疫苗。



9月初6歲以下兒童可接種新冠疫苗

從9月5日起，大約7萬名新冠重症風險較高的幼兒，將能夠接種疫苗。





根據澳洲免疫技術諮詢小組建議，目前階段僅推薦免疫功能嚴重受損、有殘障的幼童，以及患有複雜或多種健康狀況會增加新冠重症風險的幼童接種疫苗。





上個月，澳洲醫藥用品管理局已臨時批准， 6個月至6歲兒童可接種莫德納兒科新冠疫苗。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，該疫苗將提供給身體狀況嚴重的「最脆弱的幼兒」。





諮詢小組表示，目前不建議未有重症風險，所有6個月至6歲以下兒童接種新冠疫苗。



新冠患者應該隔離幾天？

目前，澳洲的新冠感染者必須在檢測陽性起，自我隔離至少7天。





新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，他將向國家內閣建議，將強制隔離期縮短為5天。首席醫療官凱利（Paul Kelly）並未支持這一提議。





雖然澳洲各地對新冠陽性病例的強制自我隔離期為至少7天，但關於這一周時間結束後的規定，因司法管轄區而異。





除首都領地以外的州分和領地，只有在自我隔離7天後不再喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽、呼吸急促或發燒等症狀時，才能解除隔離。如您仍有相關症狀，就必須繼續隔離，直到症狀完全消失。





在新州和南澳，一旦隔離期結束，與其他人交談或接近時必須佩戴口罩，並在接下來的三天內，避免去高風險場所。在其它州和領地，則沒有隔離後佩戴口罩的規定。





墨爾本伯內特研究所流行病學家和副首席研究員圖爾（Mike Toole）教授說，新研究顯示，大約50%的新冠患者在5天後，仍具有傳染性。





維州迪肯大學流行病學教授貝內特（Catherine Bennett）表示，如果縮短隔離期，當局需要平衡對病毒傳播的擔憂，隔離可能阻礙部分人士接受新冠檢測。





貝內特教授說，無論決定採取何種方式，都必須以證據為基礎。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







