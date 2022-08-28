雪梨Cabramatta中秋慶典 SBS與聽眾共迎佳節

新冠疫情前，被稱為「小越南」的Cabramatta每年由費菲（Fairfield）市議會舉辦集美食、娛樂和文化於一身的中秋慶典，而今年是疫情後首次盛大活動。





慶典在今日上午甫開始已人流如鯽，而主舞台在11點舉行揭幕儀式。據說為新州最長的舞龍，以及雜耍般的精彩舞獅接連獻技，引發掌聲雷動。



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費菲市長卡邦尼（Frank Carbone）致辭歡迎各界參與活動，指中秋節是多元文化社區的重要節慶，他對過去兩年不得不取消活動感到「心碎」，很興奮能重新舉辦。





他向SBS廣東話記者表示，很高興見到來自不同文化背景社區的人們一家大細蒞臨慶典，很高興能再次和大家一起歡度佳節。



卡邦尼接受SBS廣東話訪問。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 聯邦氣候變化部長鮑文（Chris Bowen）、新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）及多元文化廳長庫爾（Mark Coure）亦親臨現場。





佩洛德向SBS表示，這是他首次來到Cabramatta中秋慶典現場，很高興見到眾多家庭度過兩年疫情後重新享受陽光和節慶活動。「我知道這是對多元文化社區很重要的節日，我們應繼續給予支持。」





他說他也藉此機會和本地華裔、越南裔等僑領和民眾見面交談，並指這些社區是雪梨及更廣大的新州社區的重要組成。



佩洛德（右）與庫爾（左）接受SBS中文訪問。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 此外，Cabramatta所屬的Fowler選區眾議員、首位越南裔女性國會議員Dai Le也參加了活動並接受了SBS越南語組同事的訪問。





一如往年，SBS作為慶典的傳媒夥伴，也在慶典上擺設攤位，提供免費攝影、派發小禮品，還有製作紙燈籠等親子工作坊。



SBS擺設攤位，提供免費攝影和派發紀念品。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng SBS擺設攤位，提供親子手工工作坊。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng SBS聲音及語言內容總監許敏慧（David Hua）表示，慶典是一個很好的機會，向澳洲社會介紹我們的文化以及社區如何慶祝中秋節。





他笑言：「我很喜歡吃、很喜歡逛，今日天氣也很好......中秋節是和家人朋友在一起（的日子），（家裡過節）也會吃月餅。」



許敏慧表示慶典很熱鬧，現場氣氛令人很開心。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law SBS攤位的活動深受歡迎。有身穿越南傳統民族服裝的參加者表示，這不是她們第一次來到Cabramatta的中秋慶典，很高興疫情過後再次參與這盛大活動。也有華人聽眾對SBS提供廣東話和普通話的各類節目和資訊表示感謝和支持。



身穿越南傳統民族服裝的參加者。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 慶典在牌樓廣場和主街道有豐富多彩的遊戲比賽、遊樂設施、資訊和美食攤位，舞台有多元文化表演，傍晚還有花燈和煙花。全日都有舞獅在街上巡迴表演，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。



據說這是新州最長的舞龍。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 舞獅表演精彩絕倫。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng SBS是慶典的傳媒夥伴，卡邦尼和鮑文向許敏慧頒發感謝狀。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 現場有美食、遊戲、資訊和遊樂設施等各式攤位。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 巨型月球花燈以及牌樓下的傳統花燈，都吸引了不少民眾駐足留影。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng