【中秋佳節】一文看清澳洲各地慶祝活動

一年容易又中秋，9月10日（星期六）已是中秋節。雖然身在澳洲，但全澳仍有不少慶祝活動，讓大家可以慶祝中秋佳節。本文為大家集結澳洲各地的中秋慶祝活動。





近日新冠疫情確診數有所回落，澳洲民眾的生活亦已「常態化」，本地不少活動主辦單位亦計劃舉行各類不同的中秋慶祝活動。但由於計劃可能隨時生變，建議讀者在計劃行程前可先瀏覽活動主辦單位的網頁，以了解最新消息及活動安排。



雪梨

Advertisement

Cabramatta

雪梨西區的Fairfield市議會將於8月28日本周日在被稱為「小越南」的Cabramatta舉辦集美食、娛樂和文化於一身的大型中秋慶典。





疫情前，Cabramatta每年都在牌坊廣場和主街道舉辦中秋慶典，而今年是疫情後首次盛大活動。當日不但提供嘉年華遊戲和遊樂設施，還有多彩文化表演和美食攤位。





一如往年，SBS作為慶典的傳媒夥伴，將會擺設攤位、提供免費攝影及派發小禮品，答謝聽眾一路以來的支持。





地點：Cabramatta牌坊及主街



時間：8月28日星期日上午11點至晚上8點



活動詳情請點擊 這裡



SBS廣東話的聽眾在2019年的Cabramatta中秋慶典上。 Source: SBS / SBS Cantonese

North Ryde

雪梨西北區的Ryde市議會將於8月30日下周二假座North Ryde藝術學校的社區禮堂舉辦慶祝活動，與華裔韓裔社區共慶佳節。





這個向公眾免費開放的活動將會有多彩現場表演和文化工作坊，一家大細可以齊齊學做中國結、紙燈籠，並體驗傳統書法的樂趣。現場亦會提供餐飲作午膳，但需要事先登記。





地點：North Ryde School of Arts Community Centre, 201 Coxs Road, North Ryde 2113



時間：8月30日星期二上午10點至中午12點半



活動詳情請點擊 這裡



Eastwood

在9月10日中秋節當日，雪梨西北區Eastwood的主街將迎來傳統文藝表演，包括舞獅、舞蹈等。到了傍晚，每周六的夜市將一如既往地舉辦，當晚還會有不少攤位特別增添中秋節日元素。





地點：Eastwood Plaza, Rowe Street, Eastwood 2122



時間：9月10日星期六，文藝表演上午11點至下午2點，夜市下午4點至晚上10點



活動詳情請點擊 這裡



Rhodes

雪梨西區Canada Bay市議會將於9月3日下周六和當地的多元文化社區組織在Rhodes舉辦中秋遊園會，這也是疫情以來中秋活動首度回到線下舉行。





遊園會現場將有60個攤位、連續5小時精彩演出，以及各種活動和遊戲。引人矚目的是，屆時會有一條多達100個人一齊舞動的舞龍，相信會是全雪梨最長的舞龍，並會邀請原住民領袖引領舞龍，藉此慶祝本地多元文化和表彰原住民貢獻。





到了傍晚5點半，遊園會將進行亮燈儀式，上演「Vivid Rhodes」燈光騷，回應今年「月盈銀河」的主題。





地點：Rhodes Foreshore Park, Rhodes, 2138



時間：9月3日星期六上午10點至晚上9點



活動詳情請點擊 這裡



維州

墨爾本市中心





ACOA（Asian community of Australia）與墨爾本市政府合作，於中秋節及翌日（9月10-11日）舉辦一連兩日的活動，包括不同類型的表演與美酒佳餚。





地點： Queensbridge Square



時間：9月10日星期六中午12點至9月11日晚上8點



ACOA 中秋活動 Credit: ACOA 澳洲華人歷史博物館





將免費開放，並舉辦一連串活動，與大家一同慶祝中秋。2022年的活動將包括：淺談中秋節的意義、月餅製作示範、猜燈謎（每人 5 元）、兒童填色站，





中國博物館免費入場！探索中秋節，這是一個有著 3000 年曆史的傳統，當滿月出現在天空中最大時就會發生。慶祝家庭團聚，2022 年的節日節目探索了月亮傳說和傳統習俗，如製作燈籠、猜謎和製作月餅，而且場內亦設燈籠製作工作坊。





此外，民眾可以免費參觀博物館，探索博物館關於華人移民澳大利亞歷史、金礦生活和漢朝的豐富展覽！





地點：22 Cohen Place, Melbourne



時間：9月11日星期日





詳情可參閱 有關網站 。





維多利亞市場





為了慶祝馬來西亞國慶和中秋節。維多利亞市場的Sheds K 和 L 變身為海外風情小販市場，民眾可以在這裡享用正宗的馬來西亞街頭美食、燈籠製作、月餅和流動文化娛樂活動。





此外，9 月 11 日星期日還將免費提供榴槤水果樣品（售完即止）。





地點：Queen Victoria MarketShed K & L, Queen St



Melbourne 3000



時間：9月10日及9月11日上午９點至4點



維多利亞市場慶祝活動 Credit: malaysia-hawker-festival Asian fun festival



Asian Fun Fest 將透過美食、市場攤位、音樂和遊戲，把現代西方元素與傳統亞洲文化相互揉合。





歡樂節中的音樂表演包括：漢服古裝時裝秀、K-POP 舞蹈、倖存者亞洲嘻哈聯盟、 East Meet West Live House 樂隊、太鼓表演等，亦有中秋祭禮。





活動由墨爾本中華文化協會協辦，將傳統的拜月儀式搬上舞台，還原古時祭祀的陳設，再現傳統祭拜的習俗，典雅而不失活潑，簡約而不失禮節，讓觀眾隨著莊重而悠揚的樂曲，跟隨通贊抑揚頓挫的唱詞，彷彿身臨祭壇，共拜月神，祈求幸福團圓，品味傳統文化禮儀的魅力。



ASIAN FUN FESTIVAL Credit: ASIAN FUN FESTIVAL 地點：Meat market, 3 blackwood street,north melbourne, vic 3051



時間：9月10日及9月11日上午10點至晚上10點





Boxhill-墨爾本中秋美食園遊會





受疫情影響連續兩年未能舉辦的 Box Hill 中秋美食節，終於要在今年 2022的9月10日 再度和大家見面，今年的園遊會將由墨爾本台商會與白馬市議會共同舉行。





本次活動除了有為數眾多的台灣美食，還有各社區團體展示其特色的攤位。而且會有不間斷的舞台節目表演，包括：傳統及新潮的歌舞，台灣土文化才藝等表演節目。亦會向小朋友贈送燈籠。





地點：Boxhill mall, main and market street



時間：9月10日星期六上午11點至下午6點







Glen Waverley



由 Glen Waverley Traders Association 主辦， Monash 市議會支持的社區中秋慶祝活動。





這個免費的社區慶祝活動包括巡迴藝人、傳統表演、火焰旋轉、音樂表演、工藝活動及月餅活動等。





地點：Glen Waverley precinct, Kingsway



時間：9月10日星期六下午4點至晚上9點





昆州

Brisbane:



在Fortitude Valley中心的各個場所感受傳統節日氣氛，觀看舞獅表演。另外，亦會有The Rabbit and the Moon 戲劇表演、Toko Ton 傳統日本鼓及傳統茶道和舞蹈等。





地點：Brunswick Street Mall, Brunswick Street, Fortitude Valley

