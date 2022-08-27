【忍兩年仁至義盡?】莫德納控告輝瑞新冠疫苗侵犯知識產權

莫德納周五的新聞發布會上表示，已向美國馬薩諸塞州的地方法院、及德國杜塞爾多夫地區法院提訴，尋求向對方追討金錢上的賠償，但尚未確定索贘金額。





藥廠的行政總裁班塞爾（Stephane Bancel） 昨日（周五）發表的聲明中說：





「起訴對方是為了保障我們在新冠疫情大流行前的十年中已開始研發、並已投資數十億美元及獲得專利權的創新信使核糖核酸 （mRNA）技術。」 莫德納行政總裁班塞爾（Stephane Bancel）

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在聲明中，莫德納亦表示輝瑞及BioNTech的團隊，涉嫌挪用莫德納的兩項知識產權。





其中一項涉及 mRNA 結構，莫德納稱其科學家於 2010 年開始開發，並於 2015 年率先在人體試驗中進行驗證、並在 2020 年初爆發之前已獲得專利的 mRNA 技術。





第二項涉嫌侵權涉及編碼一種全長刺突蛋白，莫德納稱他們的科學專家，在為導致中東呼吸綜合徵 (MERS) 的冠狀病毒研製疫苗時，已成功開發這種蛋白，雖然 MERS 疫苗從未上市，但其開發的工作，幫助莫德納能迅速推出了新冠疫苗。







莫德納以及由輝瑞公司是首批開發新冠病毒疫苗的兩個團隊，但據悉，總部位於馬薩諸塞州劍橋市的莫德納藥廠在十年前已創立 mRNA技術。





而亦是因為mRNA 技術，令新冠疫苗能以前所未有的速度開發，事關有了mRNA 疫苗的突破—教導人類細胞製造引發免疫反應的蛋白質—才能令此前需要數年才能完成的審批過程、在幾個月內就可以完成。





莫德納表示在大流行初期，他們不會強制執行其專利，以幫助其他人開發自己的疫苗，尤其是針對低收入和中等收入國家。但在 2022 年 3 月，莫德納已表明，希望輝瑞和 BioNTech 等公司尊重其知識產權，但亦指他們不會在 2022 年 3 月 8 日之前為的任何有關制藥活動索償。





輝瑞及BioNTech方面則表示，將全力捍衛自己的專利。





而美國食品及藥物管理局、於 2020 年 12 月首先向輝瑞及BioNTech 授予新冠疫苗的緊急使用授權、在一周後才向莫德納發出同一授權。





專利訴訟在新技術的早期階段並不少見。輝瑞及 BioNTech的團隊一直亦面臨來自其他公司的多起訴訟，宣稱疫苗輝瑞侵犯其專利。例如，德國的 CureVac公司也在 7 月在德國對 BioNTech 提訴。 而BioNTech 在一份聲明中回應稱其工作是原創的。



