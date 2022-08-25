【疫苗快報】報告揭新冠疫期澳洲女性受影響更深（8月25日）

今集內容： 世衛：全球新冠個案下跌但數據被低估

報告揭新冠疫期澳洲女性受影響更深

輝瑞尋求FDA批准針對Omicron變種新疫苗

世衛：全球新冠個案下跌但數據被低估

過去一個星期，全球錄得的新冠死亡新增數字下跌了15%，而新增感染亦下跌9%。





世界衛生組織的數據顯示，全球一周錄得超過1,400宗死亡個案和530萬宗確診。世衛指，全球所有地區的確診數字都有下降，但西太平洋地區除外。





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世衛又警告，這些數字可能被大幅低估，因為很多國家都放寬了檢測和監測措施，以致錄得的個案大幅下跌。





另外，澳洲醫藥用品管理局（TGA）已經對一種新型的新冠口服藥物Sabizabulin授予臨時批准，用於治療中度至重度新冠感染的住院患者。





TGA在最新聲明當中表示，對中度至重度新冠住院患者進行的臨床試驗結果顯示，與安慰劑相比，這一新型新冠口服藥物，顯著減少患者的整體住院時間、重症治療時間、呼吸機需求或死亡的概率。





此藥物被認為能夠干擾新冠病毒進入，和離開細胞的能力，從而限制其傳播力。此外，它還可能可以抑制感染後的一些炎症反應。



新報告揭新冠疫期澳洲女性受影響更深

昆士蘭大學一項新研究顯示，在新冠大流行中，澳洲女性在總體就業、工作時間、家務勞動、心理健康和福祉等方面，受到眾多衝擊和影響。





昆士蘭大學（University of Queensland）研究人員發現，在新冠疫情中，澳洲女性在經濟和心理方面，受到的影響比男性高。





昆士蘭大學商學院開展一項研究，關於澳洲男性和女性，在新冠大流行期間，包括工作和生活經歷，以及他們受到的影響。





這項研究的受訪者提到，新冠疫情給他們帶來各個方面和不同程度的影響；尤其是在2021年末，壓力、焦慮和抑鬱，以及疲憊和不知所措的感覺，都是受訪者談論的重點。





首席研究員菲茨西蒙斯（Terry Fitzsimmons）博士表示，原因之一是，在受封鎖影響最大的行業中，女性的比例非常高。





菲茨西蒙斯說：「女性也更有可能從事臨時、兼職或合同的工作。企業在應對封鎖時，陷入困境時，她們最先失去工作。」





此外，這項研究還發現，當學校和幼托中心關閉時，女性承擔更多的照顧責任，包括孩子在家中學習。





調查發現，在新冠大流行期間，女性受訪者選擇放棄職業發展機會，導致女性更少獲得提升、學習和發展機會。



輝瑞尋求FDA批准針對Omicron變種新疫苗

輝瑞（Pfizer）已經尋求美國食品及藥物管理局（FDA）批准針對Omicron BA.4和BA.5亞變種的加強劑。





此前，FDA要求疫苗製造商，調整他們的疫苗，以針對 BA.4 和 BA.5亞變種，因為它們比以往的毒株，都更能避開早期疫苗接種，或感染帶來的新冠免疫力。





輝瑞目標是為 12 歲及以上人士提供新的加強劑，如果 FDA 迅速批准這種新疫苗，這疫苗可能會在幾周內開始推廣。





莫德納（Moderna）預計，將很快為其公司的新成人加強劑，提交類似申請。





然而，部分傳染病和公共衛生專家呼籲 ，FDA 和疫苗公司在獲得授權之前，提供更多關於新疫苗的數據。





輝瑞針對 Omicron BA.4 和 BA.5 的公開可用數據目前很少，而且都是基於對小老鼠的研究。6 月，輝瑞公司向 FDA 的獨立疫苗咨詢委員會提交了數據，該數據顯示，與原始疫苗相比，接種二價 Omicron 疫苗可使小老鼠體內的抗體增加約 2.6 倍。



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