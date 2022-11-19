新冠疫情再度肆虐 聖誕新年慶祝活動可能又再泡湯？

究竟新冠變種病毒會令大家今年聖誕節慶祝泡湯嗎？





隨著新冠變種病毒 XBB 和 BQ.1 的出現，澳洲的新冠感染病例再次上升。





據衛生及長者護理部的數據顯示，截至11 月 15 日澳洲的每日平均病例數字與前一周相比增加了百分之 38。





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新州在11 月 15 日錄得的每日病例數字為 3,599宗， 與前一周相比增加了百分之 46。維州則錄得 2,887 宗（增長 31%），昆州有 1,320 宗（增長 74%），西澳有 1,263 宗（增長 18%），南澳有 1,166 宗（增長 42%），塔州有 328 宗（增長 24%），首都領地則有 194 宗（增長 19%）。





北領地是唯一一個每日平均病例數字下降的領地。在 11 月 15 日一共錄得 43宗感染病例，比前一周下降了百分之 11。





澳洲首席醫官凱利（Paul Kelly）說，從Omicron 演變出來的新變種新冠病毒的傳播速度更快，同時亦正在澳洲各地傳播，不過他說，這些變種病毒看來並不會構成更嚴重的病情。



墨爾本大學臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter ）教授表示，她認為當局不會實施封鎖或其他強硬措施。 Source: Getty / Diego Fedele 凱利於今個星期初亦表示，最新的疫情可能是“短暫而劇烈”，病例在達到頂峰後會在大約一個月到六周內下降。





他引用新加坡最近的經驗說：『如果情況與新加坡相似，而我相信情況亦會是如此，那麼，今波疫情應該會很快達到頂峰並迅速下降。』





新南威爾士大學人口健康學院的副教授伍德（James Wood ）益贊同他的看法，並表示他認為澳洲東海岸地區將經歷一場短暫而尖銳的 新冠疫情，同時，他亦相信疫情將於 11 月底結束，並可能比 BA.5變種病毒所引發的一波疫情要輕。





伍德教授說，澳洲似乎正循著新加坡由 XBB 變種病毒引起的一波疫情相似的軌跡，該浪潮於 9 月下旬開始，並在10 月下旬達致頂峰。他指出那裡的病例已經回落到 9 月下旬的水平。





伍德教授說：『他們的整個浪潮總共展開了大約八周，但這裡可能需要較長的時間，因為這裡人口較多，聯繫也較少，但我認為這不會打亂了大家在聖誕節的慶祝計劃。』





墨爾本大學臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter ）教授表示，她認為當局亦不會實施封鎖或其他強硬措施。





不過，她說：『我認為各個家庭亦需要考慮在聖誕節慶祝活動的親友面對的風險，亦應嘗試將因此而出現新冠病毒傳播的風險降到最低。』





而包括昆州、新州和南澳在內的一些州亦經已重新引入一些新冠限制措施，例如是在某些情況下佩戴口罩的建議。





巴克斯特教授說，對於那些沒有接種加強劑的人士來說，要做的第一件事就是接種合資格接種的任何劑量的疫苗。





同時， 在聖誕節前一周戴上口罩，並在前三天進行快速抗原檢測 (RAT)，也會降低風險。





巴克斯特教授又提醒大家要對社交活動有選擇性。她說在她回家慶祝聖誕節前一周的社交活動「將非常有限」。





巴克斯特教授說：『我希望能夠在沒有感染新冠病毒的情況下登機，我希望能夠看到我 92 歲的母親，而不是將新冠病毒傳染給她。』





她亦建議如果可能，大家應該在戶外舉辦聖誕晚宴和其他慶祝活動。





澳洲醫學協會亦建議大家可以在家工作以進一步降低感染風險，並在探訪在養老院人士或參加聖誕派對前進行快速抗原測試。





衛生部網站正在更新一份列出不同品牌及其檢測 Omicron 有效性的表格。目前該部門已完成至少 72 項測試，並公布了 23 項測試的結果。





天氣會怎樣？





氣象局氣象學家豪爾（Jonathan Howe） 表示，聖誕節的首份官方天氣預報要到 12 月 18 日，即假期前一周才能公布。



澳洲可能會在 12 月經歷拉尼娜現象，這意味著昆士蘭南部、新州大部分地區以及維州和南澳的白天氣溫會較低。 Source: Getty / Saeed Khan/AFP 但豪爾表示，澳洲可能會在 12 月經歷拉尼娜現象，這意味著昆士蘭南部、新州大部分地區以及維州和南澳的白天氣溫會較低。





豪爾表示：『這意味著布里斯本、雪梨、堪培拉、墨爾本和阿德雷德到 12 月都會比較涼，而平均溫度亦會較低。』





『至於塔州 12 月的氣溫看來會比平均水平高，而荷伯特和珀斯的日間氣溫是 50/50，溫差比較平均，而達爾文則會比平時暖和。』





就降雨而言，昆州、新州、維州以及塔州的降雨量可能會持續高於平均水平。





『至於南澳的阿德雷德和西澳珀斯的平均降雨量則是一半半，達爾文也是如此。』





西澳北部和中部是 12 月份唯一比往常乾燥的地區。





生活開支增加 利率上升如何影響今年聖誕銷情？





AMP 首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver） 認為，澳洲儲備銀行 (RBA)可能會在 12 月 6 日再次將官方現金利率上調多 0.25 個百分點，如果銀行選擇轉嫁，這將進一步推高國民的貸款還款額。





奧利弗說：『如果即將公布的工資、通脹和就業數據疲弱，那麼 12 月維持利率不變是可能的，但這個情況卻似乎不太可能（發生），因為這將意味著澳洲聯儲會連續三個月停止加息，因為該行不會在 1 月開會，這將有可能令通脹預期進一步上升。』



雪梨魚市場表示，由於東海岸的降雨量創歷史新高，所以可以期待一個豐收的蝦季。 Source: Getty / James D. Morgan 至於大家在聖誕節最喜歡食用的一些夏季水果和海鮮的價格，亦可能會受到影響。





專門於食品和農業方面的跨國銀行 Rabobank 警告說，連續三個拉尼娜天氣事件可能會影響櫻桃以及其他桃子等生果的供應和價格。





不過，也不全是壞消息，今年是芒果和木瓜的豐收年，因此這些水果的供應應該不會受到影響，除非澳洲北部出現颶風，否則，這些水果的供應應該足夠。





另外，雪梨魚市場表示，由於東海岸的降雨量創歷史新高，所以可以期待一個豐收的蝦季。





群蝦、王蝦和虎蝦的供應充足，價格低至每公斤 20元。





其他如鯖魚 、藍梭子蟹、黃尾石首魚、南部魷魚、章魚 和帝王三文魚的供應也很充足。





市場的導遊斯托爾茲諾 (Alex Stollznow) 說：『顧客可以期待豐富的家庭美食，包括澳洲肺魚、帶子和蠔。』



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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