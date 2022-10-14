【節日通脹】澳人每周開支增170元 聖誕禮物預算大縮水

根據 NAB 的消費者信心調查，隨著通貨膨脹加劇，預計消費者每周會多花 170 元於食品雜貨、燃料和水電賬單等日常生活開支。





這將在聖誕節前增加高達 2040 元的額外費用。





預計成本漲幅最高的是天然氣、電費和水費，受訪者預計每周需多支付76 元。





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然後便是購買雜貨，預計開支將增加59元。





根據最新的消費者價格指數數據，食品和非酒精飲料的價格在截至 6 月份的一年中上漲了 5.9%。





實施了6個月減緩期的燃油消費稅現時經已恢復，消費者的支出將會增加，燃油價格每升至少增加22.1仙。





預計澳洲人每周必須額外支付3元的燃油費。



通脹令百物騰貴，國民的生活開支全面增加。 Credit: gas 現時距離聖誕節還有不到100日，額外開支相等於澳洲人要減少花費2040元購買禮物。





而即使生活開支上升，但由於澳洲的失業水平低，家庭的一些壓力正在緩解。





NAB 的調查顯示，9 月當季消費者信心指數為 55.2 點，遠低於 58.6 的平均水平。





NAB 集團個人銀行業務主管斯萊德 (Rachel Slade) 就聖誕節期間的生活開支壓力提出了一項建議。





她說：「我們知道，當人們在出現財務壓力的最初跡象時，能與我們聯繫時，我們能夠幫助他們更快地重新站起來。」





她表示，記錄顯示，能夠提前聯繫NAB Assist的人中，有9成人能夠在90天內重回正軌。





在應對生活開支上漲時，有二分一澳洲人正在改變其習慣，更加謹慎理財。有超過6成澳洲人會選擇更便宜的品牌，或四處尋找更優惠的產品，而有一半的人已經減少叫外賣。





雖然澳洲能夠從低失業率中獲益，但亦有跡象表明， 2023年可能會出現經濟衰退。





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，儘管澳洲的實力足以避免明年的衰退，但經濟增長仍不能避免會下滑。





財長將不斷上漲的能源成本標記為未來6至9個月內最令人擔憂的問題。





查默斯表示，10 月份的預算案不太可能在不增加通脹壓力的情況下，保護客戶免受滾雪球價格的影響。





他說：「 在減輕生活開支壓力方面，我們需要非常謹慎，我們提供的任何支持都不會適得其反。」





「 我們希望確保我們所提供的生活開支援助，不會使獨立儲備銀行本以艱巨的工作變得更加困難。」

