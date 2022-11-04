【派定心丸】財長：澳洲不會衰退 將出手壓低能源價格

於周四晚上，財長查默斯(Jim Chalmers)在出席澳洲廣播公司的Q+A 節目時， 被主持人問及財案缺乏幫助澳洲人在通貨膨脹和利率上升時生活開支飆升的問題。







當其中一位觀眾問及澳洲是否會回到90年代的黑暗日子時，查默斯淡化了經濟衰退的風險。 他表示財政部的預測沒有預期會有經濟衰退。





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「歐洲會，英國也會。其他國家也處於危險之中。我們不會完全免疫。」 財長查默斯





他指：「當全球經濟大幅下滑時，就像近 15 年前和幾年前那樣，我們無法完全擺脫其後果，但我不認為我們會陷入衰退。」





他的評論與澳洲儲備銀行官員於九月份所說的一致，但是，查默斯受到主持質疑， 指真的不肯定澳洲是否能夠避免經濟衰退。





查默斯重申其說法，但指如果澳洲不能控制通貨膨脹，出現經濟衰退的可能性就會更大，同時也警告痛苦時期還在後頭。





他說：「 由於全球經濟衰退、高利率的影響以及其他一些問題，明年我們的經濟將大幅放緩。」



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「在接下來的 6、12 或 18 個月內，從全球的角度來看，我們將面臨一些非常棘手的局面。我們將感受到這裡的影響。」





澳洲聯儲局周二指出， 利率再度上漲0.25 個百分點，並警告稱，通脹將在年底前達到 8%，然後在 2024 年逐漸回落至略高於 3% 的水平。





聖誕前將有干預措施壓低能源價格

在利率迅速上升的同時，能源開支也在迅速上升，在財案未能以有意義的方式解決問題後，觀眾要求了解政府是否制定了解決這個問題的計劃。





節目中一位觀眾表示，他們剛剛支付了1,600 元的能源賬單，當被問及情況是否會變得更糟時，查默斯表示認同，然後將能源價格上漲歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭。





主持人認為查默斯的回應未能滿足觀眾，然後查默斯表示，正在制定一項計劃，並將在聖誕節前實施。





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查默斯說：「有三種途徑：第一是稅收，第二是補貼，無論是對個人還是對公司，第三，是探討改變監管措施是否可以降低價格。」





「我們的偏好是通過監管做一些事情。」





他表示在措施正式實施前，他一直與其他部長及總理討論是否可以採取某種干擾措施來壓低價格。 他們不會排除透過稅收領域或補貼來解決問題。





當被問及工黨是否仍會兌現選舉承諾，將電價降低275元 ，查默斯表示政府正在考慮為能源價格設置上限。





他其後再次將物價上漲的原因歸咎於烏克蘭戰爭，並表示承諾所基於的 2021 年模型是假設歐洲出現短暫戰爭。



