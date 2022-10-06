【石油減產】全澳油價將飆升 經濟受打擊

石油出口國組織及盟國能源首長，在維也納舉行11月份會議，也是爆發疫情以來首次面對面開會。





石油輸出國組織，包括俄羅斯的盟國，決定每日減產石油200萬桶，即相當於全球石油供應量的2%。





今次是2020年以來最大的石油減產行動，消息刺激油價上升，紐約期油收市報每桶87.76美元，升1.24美元，升幅1.4%。





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沙特阿拉伯領導的石油輸出國組織，無視美國要求保持石油產量，表示除非市場發生變化，否則該協議將一直有效到明年年底。





沙特表示，為了應對利率上升和全球經濟疲軟，減產是必要的，並且透露實際減產是每日100萬至110桶原油。



美國和歐洲希望有更多石油生產，以降低汽油價格並懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。





白宮表示，美國總統拜登已指示能源部，動用美國的戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve），獲得額外供應以出售。





目前澳洲存在美國的原油儲備，大約170萬桶。在2月份，時任莫理遜（Scott Morrison）政府，曾表示與其他國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並表示會制裁俄羅斯。





莫理遜政府當時表示，有需要時，會動用儲存在美國的戰略石油儲備。





目前全澳的汽油價格，預期上星期五9月30日，燃油附加稅減半措施結束後，會逐步回升。





現在石油輸出國組織及盟國決定減產石油，全澳油價的升幅會更大，能源開支上升的連鎖效應，將令生活開支進一步上升。





聯邦政府上星期已經表示，之前汽油零售商已經購買7億公升汽油，預計全澳汽油在燃油稅減半措施後，不會即時加價。





今日全澳汽油價格似乎仍然受惠與燃油稅減半措施，首府城市的油價與上星期的差別不大。



雪梨，在下北岸Cammeray， E10每公升1.919元，而西南區Greenacre，無鉛汽油1.696元一公升。



墨爾本，近西南區Newport及內北區Brunswick East，無鉛汽油每公升1.899元，內西北區Ascot Vale 就1.699一公升。



布里斯本，內西區Indooroopilly無鉛汽油每公升1.899元，遠南區Eight Mile Plains就1.695一公升。



柏斯，內東區Victoria Park無鉛汽油每公升1.977元，柏斯機場附近有油站1.557元一公升。



阿德雷德，東北區Stepney無鉛汽油每公升1.899元，市中心有油站1.799元一公升。



坎培拉，南區Deakin無鉛汽油每公升1.889元，近坎培拉機場的Majura Park，有油站1.727元一公升。



荷伯特，市中心無鉛汽油每公升1.929元，南區South Hobart有油站1.799元一公升。



達爾文，東區Wishart無鉛汽油每公升1.759，北區Winnellie有油站1.666元一公升。