【Optus數據泄露】簡單一步檢查自己資訊有否被公開

電訊及網絡服務公司Optus近千萬名客戶的數據外洩後，有黑客在暗網（dark web）公開了其中1萬人的資訊來勒索Optus，並威脅每日都公佈1萬人的數據，直至收到贖金。





儘管黑客隨即撤回了勒索並聲稱刪除了所有餘下資訊，但那1萬名客戶的數據已確確實實地被公開，可謂是這次事件中「肯定的受害人」。





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然而，社交平台上有網民質疑該網站真偽和安全性。有人直接向Optus查詢，獲告知那不是該公司的官方網頁。



如果自己不在已被公開資訊的名單上，檢索結果會顯示綠色的提示。 Source: Supplied SBS中文聯絡到該網站的兩位創始人——華人數據科學家嚴紫瑩（Leah Yan）和她的朋友、從事數據加密和網絡安全工作的Tim Jones。據悉，網站是兩人業餘和義務建立的，提供給Optus客戶檢索自己是否那1萬名受害人之一。





嚴紫瑩表示，她和很多親友、同事都用Optus，都收到了自己數據外洩的通知，因此在新聞傳出後便透過暗網獲取相關資訊，幫大家檢查有沒有在公開資訊的名單內。





雖然身邊的人都不是那900多萬人中的1萬人，但她發現原來很多人都有「知情」的需求但不知道可以怎樣做，於是和朋友一起拍擋，自費創立了這個網站。





她強調該網站不會記錄使用者輸入的內容，也不會令Optus客戶的資訊進一步外洩。據介紹，網站的原理是將已被公開的數據，去除敏感資訊如身份證明後放在網上，然後使用者透過檢索自己的電話、姓氏和出生日期來匹配。





匹配不到的，即使用者不在名單上，結果會顯示綠色的提示；如果匹配成功，即使用者是被公開資訊的1萬名受害人之一，結果會顯示紅色的提示。



如果自己是已被公開資訊的用戶之一，檢索結果會顯示紅色的提示。 Source: Supplied 嚴紫瑩接受SBS廣東話記者訪問時表示，除了檢索匹配功能外，這個無服務器架構的網站不會記錄、下載、儲存、統計任何人輸入的資訊，因此他們也不知道是否有人靠網站知悉自己是受害人。





網站一開始甚至沒有設置流量統計，本周開始錄得每日有約二三百人使用。網站建立一個多星期以來，預計總共已有數千人使用。





嚴坦言，建立網站最大的難題不在技術，而是「用戶體驗」。「（事發後）大家都會對自己的資訊比較敏感，因此有個網站要你輸入姓名和出生年月日，可能部份人會懷疑是否又來盜取資訊。」





她表示，自己和朋友的初衷是「希望大家擁有知情權」，了解自己在Optus數據泄露事件上受到的影響。



我們很希望用我們的專業能力，幫助社會解決一些真實的問題。

「我們在網絡安全和數據應用方面，除了工作需要，也有個人喜好，所以萌生了（建立網站的）想法。」她也期望未來有機會繼續用自己的技能幫到其他人，令社會變得更加便捷和美好。





她亦透露，在建立網站前已諮詢過法律意見，確認「這個公益行為不會產生法律上的問題」。

