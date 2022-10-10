華人網絡專家義務助Optus客戶查泄露：「想盡己能力幫助社會」

程達昆在今期的【社區訪問】邀請到嚴紫瑩談談，她如何和朋友Tim Jones一起創建了 網站 來幫助他人。





兩人和很多親友、同事本身是Optus用戶，都成為了數據外洩的「苦主」，因此嚴紫瑩在新聞傳出後已透過暗網獲取相關資訊，幫大家檢查有沒有在公開資訊的名單內。





這也令她們萌生了創立這個簡易網站的想法：將已被公開的1萬多人的數據數據，去除敏感資訊如身份證明後放在網上，然後讓使用者透過檢索自己的電話或姓氏以及出生日期來匹配。這樣大家就可以自行檢查自己是否這次事件中「肯定的受害人」。



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嚴紫瑩和拍檔Tim Jones是在昆士蘭科技大學（QUT）讀資訊科技（IT）專業時相識，目前他從事數據加密和網絡安全的開發工作，而自己則在礦業公司力拓（Rio Tinto）擔任數據專家。





她說，兩人這次合作建立網站的初衷是「希望大家擁有知情權」，了解自己在Optus數據泄露事件上受到的影響。「我們在網絡安全和數據應用方面，除了工作需要，也有個人喜好，所以萌生了（建立網站的）想法。」





「當我們見到身邊有人對這種（檢索自己）資訊有需求時，我們以建立網站的方法，來安全地分享一部份有用的資訊。」



我們很希望用我們的專業能力，幫助社會解決一些真實的問題。

嚴紫瑩形容，客觀的數據其實是很好的工具，來幫助科學家發現生活中那些真實的問題，而不會如一些片面的廣告宣傳般會作出誤導。





「我特別想做的一件事就是可以通過......應用（程式）來幫助用戶找到需要的資源，找到相同愛好和觀點的群體。」





她以電動車車主為例，指出大家可能要事先查看路程距離、剩餘電量等，「我們從數據發現這些問題，給我們機會幫電動車車主排除準備（出行）的繁瑣，或者幫大家分享資源。」





她相信，運用科技來提高資源的利用率，對社會和環境都有好處。



（左二）資訊科技專家嚴紫瑩和Tim Jones。 Source: Supplied 據悉，兩人所建立的網站的原理是，將已公開的數據去除敏感資訊，僅保留姓氏、電話號碼和出生日期，然後放在亞馬遜（Amazon）的數據庫上，讓使用者透過檢索自己的姓氏、電話號碼和出生日期來進行匹配。





對於外界對該網站的安全擔憂，嚴紫瑩強調，除了檢索匹配功能外，這個無服務器架構的網站不會記錄、下載、儲存、統計任何人輸入的內容，因此連他們自己也不知道是否有人靠網站發現自己是受害人。





網站一開始甚至沒有統計流量，後來才開始錄得每日有約二三百人使用。網站建立一個多星期以來，預計總共已有數千人使用。





嚴紫瑩坦言，建立網站最大的難題不在技術，而是「用戶體驗」。「（事發後）大家都會對自己的資訊比較敏感，因此有個網站要你輸入姓名和出生年月日，可能部份人會懷疑是否又來盜取資訊。」





她指，網站沒有廣告、沒有任何收益，完全是由她和朋友業餘、自費建立。她亦透露，由於網站涉及Optus公司名稱，所以事先已諮詢過法律意見，確認「這個公益行為不會產生法律上的問題」。

