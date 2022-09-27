疑為威脅Optus黑客再帖文：檔案己刪、不再理會贖金





據澳洲廣播公司ABC的報導指，有同樣自稱為Otpus 數據洩露案「幕後黑手」的用戶，今日（周二）在網站 BreachForums帖文指，「我們沒有獲得贖金，但已不再理會」，並承認「最初選擇發布有關數據是錯誤。」





有網絡安全專家認為，有理由相信兩個訊均有同一帳戶發出，但消息尚未得到 Optus 或澳洲聯邦警察 (AFP) 的確認。





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該賬戶今日發布的最新帖文中表示，他們似乎有意退縮，理由是「事件已太矚目」。



「我們不會將數據出售給任何人。」 疑為黑客的帳號





「現在即使我們想這樣做，已做不到：因為我們已刪除數據（而檔案只有一個）。」





該用戶表示，他們對受數據洩露問題影響的澳洲人表示歉意。該賬號的持有人亦表示他們對Optus致以「最深切的歉意」，並祝願公司一切順利。





而聯邦警方較早前表示，一直就問題監視暗網及互聯網的論壇，但當局暫時拒絕就有關的最新帖文發表評論。





Optus 公司則強調他們正盡一努力透明地處理有關問題。





事件的起因，緣於黑客上星期一度在網上以「OptusData」的名稱發布有關訊資，指已將一萬則個人資資—包括駕照詳細信息、護照及住址—發到暗網，他們亦在聲明中威脅，除非能收到Optus交出的150 萬元「贖款」，否則，他們會每日發布一萬條新信息。



「Optus有四天時間考慮。」 涉案黑客在聲明中作出威脅

涉事黑客亦記聲稱自已擁有超過 380 萬個「身份證件文件的號碼」、320 萬個駕駛執照號碼及 400 萬個用戶數據記錄。據報，遭公布的資料，亦可能涉及醫療保險號碼。





新西蘭網絡安全公司 Emsisoft 的員工 Brett Callow 在 Twitter 上亦轉載有關的贖金聲明。



前澳洲聯邦警察、網絡安全專家菲爾 (Nigel Phair)早前亦向七號台指，並若非黑客主動聯絡，其他用戶要知道自己是否成為受害者，或者要了解關於自己的數據是否已外洩「相當困難」。





「黑客已經發布了 10,000 條記錄，並表示他們將每天發布 10,000 條新記錄，直到他們收到贖金」





「若非用戶擅長查看暗網、並試圖尋找有關資料，否則您根本不知道自己的個人資訴是否已遭洩漏。」 網絡安全專家菲爾





有網絡專家向天空新聞台證實，被外洩的數據為真實個人資訊，他在已外洩的一萬份資料中，至少已找出 3,500 個駕駛執照號碼、260 個奇怪的護照號碼、和大約 55 個醫療保險號碼，當中亦涉及出生日期、地址及電話號碼等關於個人身份的核心信息。





專家亦警告，獲得有關數據的人可以用有關身份申請任何信用戶口。但專家最擔心的是即使Optus願意交出贖款，但不代表黑客會如實刪除或回收資料。





據報，黑客亦已向個別潛在買家提出，可以用150,000 美元贖回自己的數據記錄，及以 200,000 美元贖回地址等資訊。







與此同時，電訊公司Optus 出現網絡安全漏洞後，聯邦政府表示將就問題進行改革。





事件導致多達2,800萬客戶的個人資料外洩，目前的澳洲法律並沒有「因涉及違規行為而可以向 Optus罰款」的條文。





網絡安全部長奧妮爾（Clare O’Neil）表示，客戶數據是以相當簡單的方式外洩，對於這間澳洲的大型電信公司而言，出現此問題是出乎意料之外。





Optus已表示，他們會聯繫受最嚴重影響的客戶，並為他們提供為期 12 個月的免費信用監控及身份保護服務。奧妮爾亦表示，政府亦正努力幫助保護受影響客戶。





「澳洲政府、澳洲競爭及消費者公署，以及澳洲審慎監管局正與銀行業界接觸，了解有哪些額外措施可以保護客戶。」



