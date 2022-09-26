【Optus數據外洩】客戶或要換護照駕照 要求賠償考慮轉台

Optus行政總裁Kelly Bayer Rosmarin上周證實受到重大網絡攻擊，上千萬名現時及以往客戶的個人資訊包括姓名、出生日期、電話號碼、電郵地址、駕照號碼、護照號碼或地址外洩，不過付款資料及帳戶密碼則未受影響。





Optus承認資訊可能會被用作財務犯罪活動，聯邦警察已在暗網監測是否有澳洲人的資訊被發售。





根據1979年的電訊規管 法例 ，電訊公司要保留客戶資訊至少兩年，以容許執法和安全機構獲取數據。不過有取消Optus服務逾兩年的前客戶反映，仍被告知自己的資訊遭外洩。



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還有現客戶對Optus的網上和電話服務針對事件的回應不滿意，考慮訴諸專員公署。





長達20年的雪梨忠實客戶Kim向SBS新聞表示，她對Optus這次處理非常生氣。她在周六被告知其資訊外洩，但詢問具體涉及哪些資訊，卻無法獲得滿意回答。





她擔心資訊會被拿去開銀行戶口、進行非法活動。她已要求公司賠償：「那太荒謬了。這是澳洲史上最大的數據洩露。我需要他們告訴我具體哪些資訊洩露，而不是一長串清單。」





她認為Optus應該賠償，至少要報銷更換護照、駕照的費用和免掉賬單，否則她不是繼續用該公司的電話。



有客戶要求Optus賠償。 Source: SBS 不少客戶考慮棄用Optus。 Source: SBS 一位要求匿名的Optus華人客戶向SBS廣東話記者表示，尚未收到自己資料被洩露的通知，但有關注事件。





他說自己數年前來澳求學便開始用Optus，僅因為校內有其分店但求「就腳」，並沒特意和其他電訊商格價。但這次數據洩露事件發生後，他會視乎該公司採取的措施而作考慮。



「一系列失敗」

澳洲數碼前線組織（Electronic Frontiers Australia）主席禾倫（Justin Warren）表示，這次資訊外洩事件是「一系列失敗」造成。





最大的問題是Optus似乎將客戶的聯絡方式和更敏感的資訊，比如駕照和護照，放在同一個地方儲存。「這應該分開，不應這麼容易獲取。API端點不應可在網上查看，不應再無授權下接觸得到。」





他相信其他電訊公司也有類似的危險。「可能情況不會那麼壞，但如果我是別的電訊公司，我此時此刻不會夠膽說我好過Optus，除非我再全面檢查一次自己的系統。」



禾倫指，今次資訊外洩事件中，不同人可能受到不同影響。「一些人可能不想前任伴侶知道他們的抵制，因為他們在躲避家庭暴力......這可能令置他們於危險之中。」





他認為更多人會遭到身份盜用的風險。「這些數據足夠銀行開戶100分的身份驗證，從而用別人的身份來貸款。這就是為何一些情況下（銀行）需要看（客戶的）信用。」





他呼籲受害人評估自己的風險，考慮更換相關身份證明文件、修改密碼等。



賠償與問責

消費者權益組織「選擇」（Choice）的客戶數據顧問Kate Bower表示，客戶向Optus索賠是「完全合理」的做法。





「他們給出了這些數據才獲得必要的服務。所以可以理解的是，他們質疑為何要自己去做（更換文件）？為何不是Optus來處理或者改善系統？」





「如果900萬人需要換駕照和護照，那不是政府能馬上處理的。這個規模是真正讓我們思考的機會，我們要做些甚麼來防止其再次發生。」





禾倫表示，當局應該看看外國處罰資訊外洩的公司的做法。歐盟有著全球最嚴格的數據保護法例，企業可以被罰款最多2000萬歐羅（約2960萬澳元）或者整個財年營業額的4%，視乎哪個數字更高。





他強調，Optus首先應進行全面調查，給客戶一個答案。

