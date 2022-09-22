【注意！】電訊商Optus受網絡攻擊 專家教你點做保障個人資料

不過，Optus 證實，客戶付款的資料及帳戶密碼則並未受到今次事件影響。而其他Optus的服務,包括流動服務和家中的互聯網服務以致留言及語音通話亦未有受到今次事件所影響。





該公司亦表示，他們正與澳洲網絡安全中心（Australian Cyber Security Centre）合作，將客戶所面臨的風險減至最低。同時，聯邦警察、澳洲信息監管機構辦公室（Office of the Australian Information Regulator）及其他主要的監管機構亦經已接獲有關通知。





Optus 行政總裁羅斯馬林（Kelly Bayer Rosmarin）昨天亦發表聲明表示：『當我們一知道有關情況已經立即採取行動阻止有關攻擊，並即時展開調查。』





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聲明又指：『雖然並非每個人都可能會受到影響，而我們所做的調查亦尚未完成，但我們均希望所有客戶盡快可以知道發生了甚麼事，以便他們可以提高警惕。』





她亦在聲明中向客戶道歉，並表示他們正努力盡可能保護客戶的私人資料。雖然Optus 表示，他們相信並無任何客戶是受到任何損失，不過，羅斯馬林並沒有透露究竟有多少用戶是受到今次事件影響。





該公司亦鼓勵用戶要提高警惕，留意他們的賬戶有沒有一些異常或欺詐的活動。同時，Optus亦建議大家到一些像政府的 Money Smart 網頁和澳洲信息專員辦公室網站， 看看有甚麼方法可以應對防止身份欺詐的資料。



澳洲消費者委員會屬下的Scamwatch 亦建議 Optus 客戶要更改他們的網上戶口密碼和啟動銀行的多項身份驗證（multi-factor authentication）來保護他們的個人資料。另外，受影響的客戶亦應該限制可以從銀行賬戶中能夠提出的金額和監察他們的戶口有沒有任何異常情況，如果有任何懷疑欺詐行為出現時，並向銀行或相關機構要求提供報告。





Scamwatch 昨天亦在一份聲明中表示：『很重要的是大家要意識到你可能面臨身份被盜的風險，所以大家應該採取緊急行動防止受到損失。』





聲明又指：『詐騙者可能會使用大家的個人資料通過電話、短信或電郵同您聯繫。』





『大家千萬不要點擊有關鏈接或向突然與你聯繫的人提供個人或財務資料。』





聯邦國會情報委員會成員、亦是自由黨參議員的帕特森（James Paterson）表示，今次是澳洲公司遭受最嚴重的網絡攻擊之一。他在一份推文中表示：『好重要的是要了解事件是如何發生，進行網絡攻擊的人是誰，有甚麼方法可以減低受影響的情況以及需要進行哪些改變以防止事件再次發生。』





在事件發生後，聯邦反對黨亦要求政府要立即採取行動，制定更嚴峻的法例以保障私隱和數據來改善澳洲國民在網絡上的私隱和安全。





網絡安全部長奧尼爾（Clare O'Neil）則表示，所有澳洲國民都需要加強網絡的防禦來保障自己。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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