今日大事（9月27日）

俄羅斯校園槍擊案增至15死 疑兇曾為該校學生

俄羅斯中部城市伊熱夫斯克校園槍擊案的死亡人數經已增至最少15人—包括11名小童、教師及保安人員。另外亦有24人受傷，包括22名學童。





槍手事後自殺身亡，當局公布槍手身分，是一名曾在該校就讀的30多歲男子。





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案發在當地星期一早上，據報，槍手當時手持兩把手槍及大量彈藥闖入校園，槍殺兩名保安後，再向師生開火。





根據現場的一段影片顯示，身穿印有納粹標誌黑色背心及戴有頭套的槍手、在開槍射殺校園內的師生後自殺。





同時，課室地板亦有大量血跡，窗上亦有子彈孔。當局表示，槍手有心理健康問題的相關記錄，正調查犯案動機。



美日高層會晤討論台海安全

日本首相岸田文雄與美國副總統賀錦麗舉行會談， 雙方討論會就台海安全問題建立夥伴關係。





賀錦麗表示，美國對日本的防衛責任並無動搖，她強調如果一旦日本受到威脅，美國將準備與之一齊維護和平，而美日關係對該地區的穩定及繁榮不可或缺。





「我們相信美日同盟是為印太地區共同促進和平、穩定與繁榮的基石，亦是美國會優先考慮的事，因為美日兩國均相信對方的安全和繁榮、是兩國人民的最大利益 。]





會談中，兩人亦提及中國日益擴大的軍力，並確認將強化美日同盟的威懾力；賀錦麗將於今日出席日本前首相安倍晉三的國葬。



Robodebt錯誤追債問題今日將進行首次公開聆訊

聯邦皇家委員會調查「自動債務索償系統」(Robodebt) 計劃的首次公開聆訊，將於今日（9月27日）舉行。





委員會由現屆政府成立，目的是調查上屆政府被指違法成立的該項計劃，委員會將由前昆州最高法院首席大法官霍姆斯（Catherine Holmes）擔任主席。





聆訊在布里斯本召開，並會先由專員和高級律師助理發表簡短的開場陳述，但不會傳召證人。





耗資 3,000 萬元成立皇家委員會調查，亦是總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）的大選承諾之一。





「自動債務索償系統」自2015年成立後，導致數十萬領取福利人士被Centrelink 錯誤追討所欠的債務，有人更因此自殺。直到 2019 年有一個集體訴訟，才發現該計劃屬於違法。



律政部今日將向國會引入設立全國廉政公署草案

聯邦政府立法設立全國廉政公署的草案，將於今天（9月27日）引入國會。





律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）將在今早向工黨核心小組匯報情況，然後將有關法案提交給眾議院。





載夫斯昨天（9月26日）在國會發表講話時指，公開聽證會將是政府提議設立廉政公署的關鍵部分，涉事的第三方亦不能免責。





「委員會將可以調查任何人有否涉及嚴重或系統性的貪污問題，而這些行為有否影響公職人員的誠信或公正的表現。」



【Optus資料外洩案】政府有意改革要求向電訊公司問責

在電訊公司Optus 出現網絡安全漏洞後，聯邦政府表示將就問題進行改革。





事件導多達致2,800萬客戶的個人資料外洩，目前的澳洲法律、並沒有因為涉及違規行為而可以向 Optus罰款的條文。





網絡安全部長歐妮爾（Clare O’Neil）表示，客戶數據、是以相當基本的方式外洩，對於澳洲一間大型電信公司而言，出現這項問題是出乎意料之外。





Optus將聯繫受最嚴重影響的客戶，並為他們提供為期 12 個月的免費信用監控及身份保護服務。歐妮爾亦表示，政府亦正努力幫助保護受影響客戶。





「澳洲政府、澳洲競爭及消費者公署，以及澳洲審慎監管局正與銀行業界接觸，了解有哪些額外措施可以保護客戶。」





「這是一個複雜問題，在法律和技術上都很複雜，但我們正研究解決方案、亦將為MyGov等的政府網絡平台提供額外保護。我們亦希望 Optus 繼續盡力協助他們的現有及舊有客戶。」



達頓告難民倡導者巴茲誹謗案正式終結

聯邦反對黨自由黨領袖達頓（Peter Dutton）控告一名難民倡導者巴茲（Shane Bazzi）誹謗案，正式劃上句號。因為原本打算將撤銷巴茲控罪的上訴結果，再上訴至高等法院的達頓、已決定撤回上訴申請。





雙方亦已就法律費用達成協議。





去年 12 月，巴茲在社交媒體Twitter上，稱達頓是「強姦辯護者」，因此而被達頓控告誹謗，法院裁定達頓勝數，巴茲需向達頓賠償35,000元。巴茲其後提出上訴，聯邦法院在5月判他勝訴，並成功撤銷控罪。





達頓撤消訴訟後，巴茲指，他對案件能告一段落感到欣慰，並為自己成功翻案感到自豪。他亦指，大家應該能夠合理地批評政客，而不需擔心被起訴。



昆州有意建全國最大「公營風力發電場」

昆州當局正計劃建造澳洲最大的公營風力發電場。





有關項目是由公營公司 Stanwell Corporation 負責，斥資7.6億元，並在昆州的 South Burnett 的 Tarong West興建，落成後可以為230,000 戶家庭供電，建造初期將可創造大約 200 個工作崗位。





昆州州長帕拉謝伊（Annatascia Palaszczuk）表示，昆州有能力成為澳洲可再生能源的主要生產地。





昆州政府已承諾到 2030 年實現 50% 的可再生能源。



歐盟：意大利大選結果不等於民眾不滿歐盟

歐盟反駁外界認為，意大利的大選結果顯示當地民眾不滿歐盟的講法。





領導右翼聯盟的意大利兄弟黨黨魁梅洛尼相信會擊敗現任總理德拉吉（Mario Draghi）、並有望成為意大利首位女總理。





梅洛尼過去曾經對歐盟表示懷疑。但歐盟發言人馬默（Eric Mamer）就表示，意大利選民可能考慮多項原因才作出投票。





「歐盟委員會不宜對意大利進行的競選活動發表評論。而試圖分析導致意大利民眾的投票意常，是非常冒昧的做法、亦並非歐盟扮演的角色。」





「今次意大利大選，辯論很多議題，而任何就今次大選結果而作出判斷的意圖，都只能獲得簡化的解釋。」



日本防衛省：中國解放軍駛入日本海遭警戒

日本防衛省表示，中國解放軍的一艘情報收集艦在上星期五從東海穿越對馬海峽駛入日本海，並受到海上自衛隊艦艇警戒。





據日本傳媒報道，美韓兩國海軍昨日在日本海展開5年來首次大規模聯合演習，中國艦艇可能是為了收集情報，日本防衛省正分析對方的意圖。



【體育消息】女籃世界杯澳洲力挫加拿大

澳洲女子籃球隊在雪梨舉行的世界杯淘汰賽中晉級，以 75 比 72 擊敗之前一直未嘗敗績的加拿大隊。其中，Sami Whitcomb為澳洲隊奪得 15 分。



