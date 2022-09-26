【全球最佳航空公司】澳航意外升級排第5 國泰長榮跌出10大

被譽為航空界 奧斯卡」，Skytax的2022年度全球最佳航空公司獎，上星期五在倫敦的頒獎禮公布。澳洲航空從去年排第8，晉升到今年的第5位。





在今年的排名榜，澳航並獲選為澳洲太平洋最佳航空公司。有分析認為，澳航今年排名升級，是令人意外，澳航近期航機延誤及取消，商務艙的服務及食品，也遭乘客投訴。





顧問公司Skytrax對來自全球100個國家共350間航空公司，進行客戶滿意度調查，評選出全球最佳航空公司獎排名。該公司聲稱，獎項是全球最大規模的航空公司滿意度調查。





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去年排第一的中東航空公司卡塔爾，今年繼續蟬聯，也是卡塔爾航空第7度奪魁。





大會在頒獎禮上表示，卡塔爾航空在疫情期間未有中斷服務，繼續飛行，同時飛行未有少過30個目的地，所以獲高評價。





新加坡航空（Singapore Airline）也保持去年的第二位，並獲得最佳機艙服務人員獎。





阿聯酋航空（Emirates Airline）就從去年底第4上升到今年排第3，ANA全日空（NAN All Nippon Airway）就跌一級，排第4。





澳洲維珍Virgin Australia，從去年排34位，下跌到第43位。





中國東方航空China Eastern Airlines去年排第12，今年跌一級，排第13。





長榮航空跌出10大，從去年排第7，跌到今年排18，台灣華航（China Airlines）從去年排38跌到今年第42名。





以香港為基地的國泰航空，去年排第6， 今年跌10位，排第16。有分析認為，相信受因應疫情及投資狀況影響。





至於本年度最佳廉航，亞洲航空 AirAsia 排第一，最佳長途廉航就由酷航 Scoot 奪得 （詳見下列10大排名）。





2022年度全球最佳航空公司獎排名

1 卡塔爾航空（Qatar Airways）



2 新加坡航空（Singapore Airlines）



3 阿聯酋航空（Emirates）



4 ANA全日空（ANA All Nippon Airways）



5 澳洲航空（Qantas Airways）



6 日本航空（Japan Airlines）



7 土耳其航空（Turkish Airlines）



8 法國航空（Air France）



9 大韓航空（Korean Air）



10 瑞士航空（Swiss International Air Lines）



11 英國航空（British Airways）



12 阿提哈德航空（Etihad Airways）



13 中國南方航空（China Southern Airlines）



14 海南航空（Hainan Airlines）



15 漢莎航空 （Lufthansa）



16 國泰航空（Cathay Pacific Airways）



17 荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）



18 長榮航空（EVA Air）



19 維珍航空（Virgin Atlantic）



20 塔新航空（Vistara）



Skyrax獎2022年全球10大最佳廉航

1 AirAsia



2 Scoot



3 Southwest Airlines



4 Ryanair



5 IndiGo



6 Vueling Airlines



7 EasyJet



8 Jet2.com



9 Jetstar Airways



10 Flynas



Skyrax獎2022年全球10大最佳長途廉航

1 Scoot



2 Jetstar Airways



3 Air Canada rouge



4 LEVEL



5 AirAsia X



6 ZIPAIR



7 French Bee



8 Cebu Pacific



9 Norse Altantic Airways



10 Eurowings Discover

