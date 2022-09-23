【打倒昨天的我】澳航國內航班恢復素食飛機餐

澳航在其國內航班提供很少的食物選擇，意味不提供素食，上周成為網上討論的話題。





而在社交媒體上遭到強烈反對後，澳航決定收回其決定。





澳航在2日前表示，在新冠疫情期間，航空公司對其機上食品和服務產品進行一些調整。





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澳航發言人表示，在較短程的航班上，澳航為每個航班提供一款熱食或小食選項，這是為了「簡化機組人員的服務程序」。





他們表示，這意味著素食者有時可能會得到一份素食小吃，而不是一頓熱食。





就在澳洲新聞媒體和旅遊刊物強調有關菜單變化的幾天後，澳航在周五早上發布一份新聞稿，指將在所有國內航班上增加素食和小吃的選擇。





澳航產品和服務執行經理Phil Capps表示「我們已經清楚地聽到了關於在我們所有的航班上提供素食產品的訊息，因此我們將這改變作為優先事項。」





他說「在疫情期間，我們不得不對我們的服務進行大量調整，而且我們仍在恢復和更新其他服務中。」





「要讓澳航恢復最佳狀態，仍需要進行很多工作。」





社交媒體上對航空公司在航班上恢復素食餐點表示歡迎。





Planet Ark 的主播和創始人 John Dee 於 9月18日在Twitter上表示，在阿德雷德和雪梨之間的航班上沒有提供素食餐點，這引起了很多關注，他周五在Twitter上表示，澳航恢復素食選項是正確決定。



有關事件發生前，澳航在客戶服務方面的聲譽大幅下降。





因最近幾個月澳航的乘客經歷了航班被取消或延誤、機場排長隊以及行李丟失的情況。





在今年 8 月，澳航宣佈「大流行帶來的營運危機已經結束」，截至 6 月 30 日，全年稅後淨虧損收窄至 8.6 億元，而對上一年則為 17 億元。





澳航表示，現在將專注應對當前的營運挑戰。

