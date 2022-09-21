【乘客抱怨】澳航部分國內航班暫停供應素食飛機餐

要點 澳航不再為某些航班提供飛機餐選擇

澳航歸咎是受新冠疫情影響而導致

澳航在某些國內航線上，不再提供飛機餐食品選擇予乘客。





不但飛機餐沒有食品選擇，近幾個月以來，澳航的乘客亦面對航班延誤和取消、機場大排長龍，以及遺失行李等一系列問題和投訴。





澳航乘客 Jon Dee 在社交媒體 Twitter 發文，指他在周日乘搭澳航從阿德雷德飛往雪梨的航班派發飛機餐時，機艙服務員向他說該航空公司不再提供素食選擇。





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他在帖文出寫道：「我在阿德雷德飛往雪梨的航班上—我被告知澳航不再在國內航班上提供素食（珀斯航線除外）。 」





他引述機艙服務員指：「只有一種選擇。」



他的帖文引來數百名乘客的回應，同樣表達為此感到沮喪。





另一位乘客 Prabha Fasman 寫道：「我上個月乘搭澳航兩班航班時也有同樣的經歷。」





他指：「當時只有一個雞肉，另一個是火腿供應。他們給我一小袋包裝果仁，顯然是取代熱食。」





澳航發言人表示，在新冠疫情大流行期間，他們對機上的食品和服務產品作出一些更改，以簡化機組人員提供服務的程序。





發言人說：「我們現在在短途航班上，為每班航班提供一款熱食或小食選項，例如雞肉餡餅或青瓜洋蔥肉蛋餅。」



發言人又說：「如果特定航班上的選擇不適合素食者，我們會嘗試提供素食的甜味或鹹味小食作為替代品。」





發言人補充指，在較長的國內及國際航班上，乘客可以預訂一系列飛機餐，包括素食、無麥及和無奶食品。





在今年 8 月，澳航宣佈「大流行帶來的營運危機已經結束」，截至 6 月 30 日，全年稅後淨虧損收窄至 8.6 億元，而對上一年則為 17 億元。





澳航表示，現在將專注應對當前的營運挑戰。

